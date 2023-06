Bañó a su beba mientras lavaba los platos al mismo tiempo y generó un polémico debate: "El papá del año"

Un papá se volvió viral tras bañar su bebé en la bacha de la cocina mientras lavaba los platos sucios. La situación indignó a decenas de usuarios en las redes sociales, generando un debate sobre la decisión del progenitor.

Un hombre llamado Martín Espinoza bañó a su beba en el mismo lavadero en donde lavó sus platos; lo mostró en las redes sociales y generó debate.

El video fue difundido a través de su cuenta de TikTok; ahí el padre escribió que realizó tal acción luego de que su pareja, y madre de la bebé, saliera de su domicilio. "Cuando no está mamá, pero eres un papá experimentado", dijo.

Al inicio del clip, se observa al hombre lavando unos platos, mientras su bebé, con mucha tranquilidad, está en el interior de la bacha disfrutando del momento. De fondo, la mítica canción de “Bonnie Tyler - Holding Out For A Hero” que, valga la comparación, fue utilizada para la película de Shrek.

el video se volvió viral rápidamente, generando a su paso miles de comentarios que dividieron las opiniones, por un lado, algunos internautas juzgaron al padre señalando de ser irresponsable con la pequeña.

"El lavabo es uno de los sitios donde hay mayor cantidad de baterías". "Pobres niños nacidos en un hogar irresponsable que arriesgan a sus bebés por un pinc.. like". "Yo viendo como el niño se metía las mano a la boca con esa agua sucia le puede dar infección en sus partes íntim.. también", fueron algunos de los comentarios negativos.

No obstante, hubo internautas que apoyaron la actividad del padre, defendiendo la idea de que el hombre y la bebé estaban pasando un momento de felicidad. "A mí me encanto, además, me parece que el bebé está súper cómodo", "como juzgarlo si podría ser yo", "Que satisfacción el bebé dormido bañado y los trastes limpios ja, ja, ja. El proceso es lo de menos", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.

Hasta el momento el video viral tiene más de 15 millones de reproducciones, más de 600 mil me gusta, casi 19 mil comentarios, y más de 40 mil guardadas.