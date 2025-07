Un simple aviso en redes sociales por parte de una esteticista terminó convirtiéndose en una historia viral que generó debate y apoyo masivo para la joven emprendedora.

La controversia se desató cuando la manicura anunció que, a partir del 23 de julio, aumentaría los precios de todos sus servicios debido al incremento de “insumos, servicios e impuestos”. Sin embargo, la reacción de una de sus clientas más antiguas, Juana, fue inesperadamente furiosa y crítica, lo que llevó a un conflicto que trascendió el ámbito privado y se viralizó en TikTok.

EL ANUNCIO DEL AUMENTO QUE GENERÓ UNA INSÓLITA RESPUESTA

La esteticista, que no actualizaba sus precios desde hacía nueve meses, decidió comunicar a través de sus redes sociales que los costos de sus servicios se incrementarían para poder sostener su negocio frente a la suba de gastos. Este tipo de ajustes es común en el rubro de la estética, donde los insumos y costos operativos suelen variar con la inflación y otros factores económicos.

Sin embargo, Juana, una clienta que llevaba más de cinco años asistiendo al salón, reaccionó con un mensaje directo y sin filtros: “Hola. Buenas. Disculpame que te joda, ¿esto es en serio?”. La respuesta de la manicura fue clara y respetuosa, explicando que hacía meses que no actualizaba sus tarifas.

Lejos de aceptar la explicación, Juana envió un mensaje de voz cargado de críticas y cuestionamientos que sorprendieron por su dureza. En él, la clienta expresó: “Me parece una locura y re desubicado que quieras subir los precios cuando todo este tiempo estuvieron bien. No me dan ni un café, las sillas son una porquería, no me gusta el salón, cómo están ubicadas las cosas, el esmaltero lo pusieron en cualquier lado”.

Además, la mujer minimizó el servicio con una comparación polémica: “No me parece un servicio como si estuviera comiendo sushi. Es limar nada más y listo, ¿qué tanto tenés que cobrar?”. Estas palabras reflejaron no solo un desacuerdo con el aumento, sino una crítica a la calidad y el ambiente del salón.

LA DECISIÓN DE LA MANICURA QUE SE VIRALIZÓ

Ante la agresividad y el tono poco constructivo de los mensajes, la esteticista decidió terminar la relación comercial con Juana y le comunicó que no volvería a atenderla. La joven, lejos de ocultar el conflicto, compartió toda la situación en TikTok a través de su cuenta @vitaminskin.estetica, donde rápidamente su video acumuló miles de reproducciones y generó una ola de comentarios de apoyo.

Muchos usuarios destacaron la valentía de la emprendedora para enfrentar la crítica y defender su derecho a ajustar precios en un contexto económico difícil. Comentarios como “Qué manera más rara de decir que no le alcanza”, “Le criticaba el diseño de interiores” y “No le gustaba nada pero hace cinco años se atendía ahí” reflejaron la incredulidad y solidaridad con la manicura.

Este episodio pone en evidencia los desafíos que enfrentan los pequeños negocios y emprendedores en un contexto inflacionario y de aumento constante de costos. La actualización de precios es una medida necesaria para sostener la calidad del servicio y la viabilidad del negocio, pero muchas veces genera rechazo en clientes acostumbrados a tarifas anteriores.

Además, la historia muestra cómo las redes sociales pueden amplificar conflictos personales, transformándolos en debates públicos donde se discuten no solo precios, sino también la valoración del trabajo, el respeto al emprendedor y la relación entre cliente y proveedor.