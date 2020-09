FRANCIA - Dicen que Sylvain Hélaine, alias Freaky Hoody de 35 años, es “el hombre más tatuado de Francia”. Pero también trabaja desde hace 12 años como docente suplente en la región parisina. Tiene tatuajes hasta en los ojos y en la lengua y, según publicó el diario Le Parisien, fue apartado después de que algunos padres se quejaran de que “da miedo a los niños”.

Hasta ahora sus alumnos tenían edades comprendidas entre los 2 y los 12 años, pero tras quejas de algunos padres, se decidió que solo enseñara a nenes de más de 6.

“Los inspectores ya no quieren que vaya al jardín de infancia. No quieren correr ningún riesgo”, declaró al canal BFMTV. Sin embargo, con “los padres de los niños que tengo en clase, está todo bien”, explicó.

“Nadie se queja directamente conmigo. Siempre lo hacen de manera muy valiente, con cartas enviadas a la dirección o a los diarios... Y cada vez, son padres de niños que no tengo como alumnos, pero que me cruzan en la escuela. Y a los adultos en cuestión no les importan mis habilidades, sólo les indigna mi apariencia”, declaró a la cadena pública France3.

Según afirma, cuando entra en un aula, siempre hay algunos segundos de sorpresa, pero apenas comienza a hablar las cosas fluyen con naturalidad. La inmensa mayoría de niños no tiene problemas con su aspecto físico, aseguró.

No obstante, una vez lo apartaron de su cargo durante 7 semanas después de que un nene al que se cruzó en un pasillo dijera que "tuvo pesadillas” y hay “dos o tres escuelas que no lo quieren”, contó Hélaine.