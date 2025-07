Aníbal Pachano confirmó que el cáncer volvió a activarse y que inició el tratamiento: "mirar para adelante..."

El actor y director teatral Aníbal Pachano reveló que atraviesa nuevamente una etapa delicada de salud.

En una entrevista con el programa radial Íntimamente, conducido por Alejandra Rubio, confirmó que el cáncer que enfrenta desde hace años volvió a activarse y que fue sometido recientemente a una operación.

“Estoy transitando ahora nuevamente por un cáncer. Una nueva parte de la enfermedad. Estoy recién operado, en recuperación”, declaró Pachano. La intervención quirúrgica tuvo lugar el 30 de junio y actualmente se encuentra en etapa de recuperación, según explicó durante la entrevista.

El artista detalló que la enfermedad no es un nuevo diagnóstico, sino que se trata del mismo cáncer que fue avanzando hacia distintas zonas del cuerpo. “Se disparó primero a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro se disparó a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón y se disparó a la suprarrenal derecha”, indicó.

Pachano contó que está siendo tratado por un equipo médico de la Fundación Favaloro, encabezado por el doctor Barros Schelotto y el oncólogo Muggieri. Además, continúa con su acompañamiento terapéutico en Fundación Salud, bajo la guía de Estela Maris Maruso, donde realiza un abordaje emocional y espiritual de su salud.

“Estamos armando dos equipos de trabajo para atender mi salud. Sigo igualmente con Fundación Salud, que me contiene y me ayuda a tener otra visión. A tomarlo con calma y entender el ‘¿para qué?’. Eso es muy importante, siempre aprender de lo que te pasa, no entrar en el lamento”, expresó.

El coreógrafo también compartió que en agosto comenzará una nueva etapa de tratamiento oncológico, y remarcó su compromiso con afrontar el proceso con fuerza. “Voy a ponerle toda la garra que toda la vida puse, y más con todo esto que está sucediendo a favor en la familia”, dijo en referencia al embarazo de su hija Sofía, quien espera su primer hijo.

El anuncio generó preocupación entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, aunque Pachano dejó en claro su determinación para seguir adelante. A sus 69 años, el artista mantiene una postura activa frente a la enfermedad, que lo acompaña desde hace más de una década.

Desde que en 2011 se conociera su diagnóstico de cáncer de pulmón, Pachano ha hablado públicamente en varias oportunidades sobre su salud y sobre la importancia de transitar las enfermedades con conciencia y acompañamiento emocional. En esta ocasión, volvió a remarcar la necesidad de escuchar al cuerpo y prestar atención a sus señales.

“Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me dejó de preocuparme, de alertar, y de volver a estar atento a lo que me sucede en el cuerpo. Yo pensé que era otra cosa y era que nuevamente se me había disparado el cáncer”, explicó.