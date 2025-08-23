Alex Caniggia sorprendió a todos y reveló de qué trabaja: "a lo largo de los años..."

Alexander Caniggia, siempre polémico y llamativo en sus declaraciones, sorprendió a todos al revelar cuál es su ocupación actual. En medio de una charla distendida con Marley durante el programa Por el Mundo, el conductor le lanzó la pregunta que muchos se hacen sobre su estilo de vida.

Al reconocido conductor no le tembló el pulso para ir a fondo con algo que muchos se preguntaron a lo largo de todo este tiempo mientras viajaban en tren en China con la compañía de la hermana del mediático, Charlotte Caniggia.

"¿De dónde sacás la plata? Eso es lo que quiero saber. ¿De dónde viene la plata?", consultó Marley, fuerte y al medio.

La respuesta de Alex fue directa y dejó al descubierto una faceta poco conocida de su vida laboral. “Yo ahora laburo con mi viejo, en Caniggia Football Agency, nuestra empresa de fútbol. A lo largo de los años, claramente, mucha televisión. Ahora, más que nada, hago contratos de mucha plata”, aseguró frente a las cámaras de Telefé.

El mediático explicó que, si bien su presencia en la pantalla argentina lo hizo popular, sus ingresos más importantes llegaron gracias a sus participaciones en la televisión internacional. “En la televisión de afuera se manejan otros números, con lo cual yo estuve viajando. Fui al Gran Hermano de España…”, relató, destacando que esa experiencia le permitió abrirse camino en el mundo del espectáculo europeo, donde los sueldos son considerablemente más altos que en el mercado local.

El hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis remarcó que su vínculo con el fútbol, más allá del legado familiar, ahora tiene una pata empresarial. La agencia que maneja junto a su padre se dedica a representar jugadores y cerrar contratos de relevancia, un negocio que le permite combinar su apellido con un mercado global en constante movimiento. Uno de los representados es Ian Subiabre, el surgido en la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, hoy en River Plate.

Con un estilo descontracturado, Alex dejó en claro que no depende únicamente de la televisión argentina para sostener su nivel de vida. Al contrario, señaló que su estrategia laboral se basa en diversificar ingresos entre la televisión internacional y la representación deportiva.

La revelación generó sorpresa no solo en Marley, sino también entre los seguidores del programa, acostumbrados a ver a Caniggia en su faceta de mediático irreverente y provocador. Esta vez, sin embargo, el hermano de Charlotte mostró una faceta más pragmática y profesional, vinculada directamente a los negocios.