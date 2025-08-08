Agosto tendrá un fin de semana largo con un día no laborable: ¿cuándo será?

Agosto contará con un nuevo fin de semana largo para gran parte de la población argentina. El feriado nacional del 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha que forma parte del calendario oficial desde hace décadas.

Cada año, esta fecha recuerda a San Martín, considerado padre de la independencia argentina y de otros países de la región. Sin embargo, este año, el feriado cae en domingo, lo que significa un impacto en el descanso a quienes trabajan específicamente ese día.

Para extender el período de descanso y generar un fin de semana largo, el Gobierno confirmó que el viernes 15 de agosto será declarado día no laborable con fines turísticos. Esta medida permitirá a quienes cuenten con la autorización de sus empleadores disfrutar de tres días consecutivos sin actividades laborales.

El Gobierno admitió ante el FMI que intervino con US$5000 millones en el mercado de dólar futuro

El día no laborable es de carácter opcional para la mayoría del sector privado, lo que significa que la decisión de otorgarlo dependerá de cada empleador.

El marco legal que regula estos días de descanso es la Ley 20.744, que establece que los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio y que trabajar en esas fechas debe pagarse al doble. En contraste, los días no laborables, aunque son permitidos para el descanso, se abonan como una jornada común cuando se trabaja.

La implementación del día no laborable con fines turísticos responde a una política destinada a fomentar el turismo interno. Esta estrategia busca distribuir el movimiento turístico a lo largo del año y potenciar el consumo en distintas regiones, especialmente en momentos en que no existen feriados oficiales prolongados.

Becas Progresar 2025: Cómo inscribirse en la segunda convocatoria y cuáles son los requisitos

Esta medida también impacta en la economía regional, ya que permite que sectores vinculados al turismo y la gastronomía puedan aprovechar un aumento en la demanda durante el fin de semana largo. Así, la decisión tiene un doble efecto: facilitar el descanso y reactivar actividades comerciales.

En el sector público, la medida será aplicada de manera uniforme, otorgando a los empleados estatales la posibilidad de aprovechar el fin de semana extendido para descanso o actividades recreativas.

Este fin de semana largo se suma a otros días festivos del calendario nacional diseñados para promover el turismo y ofrecer oportunidades de descanso para la población.