Accidente de Thiago Medina: qué dice el segundo parte médico de este lunes

La madrugada del viernes en Moreno quedó marcada por un hecho que mantuvo en vilo a familiares, amigos y seguidores de Thiago Medina. El joven, conocido por su participación en la última edición de “Gran Hermano”, protagonizó un violento accidente de tránsito cuando la moto que conducía impactó contra un auto en circunstancias que aún se investigan.

Desde ese momento, la familia del influencer vivió horas de angustia y desconcierto. La ex pareja de Thiago, Daniela Celis, madre de sus hijas gemelas, no se separó del hospital y estuvo pendiente de cada detalle mientras aguardaba información oficial. La preocupación se intensificó con la falta de datos precisos y la imposibilidad de comunicarse de manera directa en los primeros momentos tras el siniestro.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

El fin de semana transcurrió entre llamados, mensajes y visitas al centro médico, mientras allegados y amigos permanecían atentos a cualquier novedad. La espera fue angustiante, y la incertidumbre se convirtió en protagonista para quienes rodean al joven. Mientras tanto, la comunidad de Moreno y seguidores en redes sociales manifestaban su apoyo y enviaban mensajes de aliento, sin conocer todavía la gravedad real de la situación.

Finalmente, este lunes por la tarde, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega difundió un nuevo y segundo parte médico que permitió conocer más detalles de la evolución de Thiago Medina. Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

Según el comunicado oficial, el joven permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. Se encuentra estable, pero con pronóstico reservado, lo que refleja la complejidad de las lesiones sufridas, entre ellas fracturas costales.

Horas antes, Daniela Celis se acercó al nosocomio acompañada por Romina Uhrig, ex concursante del reality y amiga cercana. Visiblemente conmovida, la madre de las hijas de Thiago se limitó a entregar pertenencias del joven y pedir respeto a la prensa, mientras solicitaba cadenas de oración por su pronta recuperación. “Yo quiero saber lo mismo”, expresó entre lágrimas, dejando en evidencia la zozobra y el dolor que atraviesa la familia.

Los profesionales médicos que lo asisten remarcan la necesidad de mantenerlo en terapia intensiva para un monitoreo constante. Aunque no presenta fiebre y su estabilidad clínica es relativa, cualquier complicación podría modificar su pronóstico. El equipo de cirugía torácica y enfermería mantiene vigilancia permanente, mientras evalúan la evolución de las fracturas y otros posibles daños internos derivados del impacto.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

En medio de la espera, el entorno del joven continúa movilizado, pendiente de cada movimiento en el hospital. Amigos, familiares y seguidores destacan su fortaleza y envían mensajes de apoyo, a la vez que la prensa especializada intenta reconstruir los minutos previos al accidente. Según algunos relatos, el ex Gran Hermano habría protagonizado un altercado previo a subir a la moto, pero las autoridades no confirmaron oficialmente este detalle.