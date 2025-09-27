A un mes de las elecciones, Venus Psíquica lanzó una demoledora predicción contra Milei: “Presionado...”

La cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas comenzó y la atención política se concentra en los comicios del 26 de octubre. Mientras tanto, la vidente Venus Psíquica se anticipa a los resultados y revela un panorama inquietante para el presidente Javier Milei y su administración.

En medio de la incertidumbre económica y judicial, y tras la creciente preocupación de la población argentina, la especialista en la materia asegura que decidió reforzar su predicción y compartirla nuevamente con quienes la siguen. La especialista también puntualizó la fecha de sus declaraciones: 25 de septiembre de 2025, aproximadamente un mes antes de los comicios.

Su mensaje subraya la magnitud del escenario que anticipa. “Les quiero decir, como ya dije hace mucho tiempo en mi videncia… volví a hacer nuevamente mi videncia. No es que dude, pero para ratificar a todos ustedes que en las próximas elecciones argentinas de ahora de octubre…", comenzó expresando la vidente.

Y agregó: "El presidente actual de Argentina, Milei, pierde todos sus pares políticos. Pierde casi todos, la mayoría”, afirmó.

“Como también dije en mi videncia anterior y vuelvo a repetir, que el gobierno argentino, Milei, renuncia, se va, presionado por sus pares políticos, muy presionado por el pueblo y por el exterior y, sobre todo, por los problemas que tienen en la Justicia y que van a seguir apareciendo cosas, como ya dije hace mucho tiempo”, resaltó la mujer.

La vidente remarcó además la importancia de los ciclos políticos y sociales. “A todas las personitas que siguen preocupadas y me han preguntado, vuelvo a ratificar lo mismo. No olviden que cuando vuelvo a repetir, que cuando un ciclo está mal, termina. Cuando un ciclo está mal, termina para dar paso a un ciclo nuevo y cuando es nuevo, es bueno. Por lo tanto, ratifico eso”, explicó.

Venus Psíquica señaló que sus predicciones no buscan alarmar, sino advertir y orientar a la sociedad. Considera que la pérdida de apoyos y la presión constante marcarán un punto de inflexión en la política argentina, con Milei enfrentando desafíos tanto internos como externos.