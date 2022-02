165 personas se tatuaron el logo de una marca a cambio de una órden de compra de $20 mil

165 personas se tatuaron en solo dos días el logo de una marca a cambio de una órden de compra de $20 mil luego de la iniciativa lanzada por un emprendimiento de brazaletes a través de sus redes sociales.

Se trata de Gótica, un pequeño proyecto llevado adelante por Milagros Cocilobo, una joven estudiante de Ciencias Políticas de 23 años.

“No tomaba dimensión de lo que éramos hasta esto. Nunca pensé que íbamos a tener ese alcance, estoy en shock”, dijo al respecto en diálogo con TN.

Según reveló, durante la pandemia decidió empezar un emprendimiento de accesorios a modo de distracción. “En un viaje me compré un brazalete y cuando vine todos me preguntaban para comprar uno. Me di cuenta que era algo que faltaba en el mercado y nació de eso”, contó.

En ese sentido, Cocilobo reveló cómo un cambio en su estrategia de márketing la catapultó al éxito. "Se basa en el feedback con la gente. Hoy es normal, pero fue innovador. Nuestro lema es hablarle al cliente como si fuera un amigo, para que no sienta que es un número y tratamos de que sea una atención extremadamente personalizada”, explicó.

Respecto a la extraña pero efectiva iniciativa, destacó que surgió luego de que leyera a una mujer en Twitter decir que estaba a punto de tatuarse Gótica, el nombre de su emprendimiento. "¿Cuántas personas se pueden llegar a tatuar? 10, 20 como mucho. Tuvimos que adelantar el final del sorteo porque en dos días se tatuaron 165 personas”, comentó además.

Y cerró: “Es un flash, estoy shockeada con lo que pasó”