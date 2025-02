'Yuyito' González explotó y habló sobre los rumores de canjes "gracias a Milei"

Amalia "Yuyito" González aprovechó su relación con el presidente Javier Milei y a raíz de ello, le consultaron por la cantidad de canjes conseguidos.

"Yo estudié en el Centro de Estudios Buenos Aires, en Cedeba, no es canje, lo pagué en su momento, y después hice un seminario en la Universidad de El Salvador, que tampoco fue canje", expresó la conductora y ex vedette ante el conocimiento de lo que se rumoreaba.

Por otro lado, opinó sobre el periodismo: “Respecto del medio, yo no sé cómo será acá en Estados Unidos, no sé si hay mucho chisme malicioso. Mucho chismerío berreta también”.

"Perdón, ¿vas a hacer una nota de que una persona del ambiente se compra medias? A ver, ¿por dónde te pasó la cabeza eso? ¿No se te ocurrió otra cosa? ¿Con eso te ganás la plata?", lanzó ‘Yuyito’ muy disconforme.

La inesperada dedicación de Yuyito González a Javier Milei en San Valentín tras los rumores de separación

En una reciente declaración, la artista expresó su profundo agradecimiento por el cariño que recibe del público y de los medios, afirmando: "es increíble el amor, el cariño que me reciben en todos lados. Me invitan, como ustedes también. Estoy constantemente halagada en el buen sentido, cuidada, invitada. ¿Yo voy a negarme a todo eso? A recibir ese amor que no me voy a negar porque hay gente que vuela abajo".