Luego de siete meses de la separación de Shakira y Gerard Piqué, la colombiana confesó que el astro del fútbol le pidió otra oportunidad luego de haberla engañado con Clara Chía Martí.

Lo expuso en “TQG”, la canción que lanzó junto a Karol G. “Sabés que errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano, que al menos yo te tenía bonito”, lanzó filosa en el tema junto a su compatriota. También ventiló que uno de los problemas que degastaron la relación fue la falta de sexo. “Tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía”, disparó.

Por último, sostuvo -sin mencionarla- que Clara Chía ni se imagina el modus operandi de Piqué para acercarse nuevamente a ella: “Y quieres volver, ya lo suponía dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía...”.

Fue hace algunas semanas cuando el paparazzi Jordi Martin reveló que el exjugador del Barcelona había intentado reconquistar a la artista, que se negó rotundamente por el todo el daño que le hizo.

Fuente: TN