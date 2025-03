Cuando menos se lo esperaba, apareció el creador del famoso video de “viven en un country”, conocido por hacer un fuerte descargo contra los jugadores de fútbol a la hora de fallar tiros insólitos al arco.

Si bien no se conoce el nombre del sujeto, sí apareció en una publicación de la red social TikTok y su cara, sumado al lugar, hicieron referencia a las imágenes que se dieron a conocer hace mucho tiempo.

“Viven en un country… No, pará… Quiero hacer algunas aclaraciones: soy de Argentina, el video viral es de 2017 y el video no fue para ningún jugador en particular, fue para un equipo de Argentina y lo único que quise expresar en ese video es que me pareció excesivamente caro lo que yo estaba pagando por un fútbol que, la verdad, no valía el precio que yo estaba pagando”, expresó el personaje que se terminó haciendo viral en diferentes partes del mundo.

“A todos les mando un beso muy grande y un abrazo desde Argentina”, concluyó el hombre.

Qué decía en el video viral

Tras conocerse que todo ocurrió en el año 2017, el hincha argentino apuntaba contra los jugadores por tener un uniforme preparado con cada uno de los detalles para rendir al máximo, sumado a los detalles de la pelota, el arco, césped, las características de los estadios y otras cuestiones.