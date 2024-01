Durante el año 2023, la economía argentina se vio afectada por un incremento sin precedentes en la tasa de inflación, provocando una notable disminución en el consumo de los alimentos.

Ya en el inicio de año, una joven se hizo viral en las redes sociales luego de mostrar la insólita compra que realizó para mantener una dieta a muy bajo costo

GASTÓ 15 MIL PESOS EN LEGUMBRES Y TOMATES CHERRY PARA AHORRAR

La usuaria conocida como @nutricion.vegana en Tiktok, publicó un video en el que aseguró haber resuelto sus almuerzos por "$15.000″.

En este sentido, la joven reveló que compró 31 cajas de legumbres variadas y 4 kg de tomate cherry. “Las más económicas eran las arvejas y por eso compré más, estaban entre $300 y $320 la caja. Los garbanzos y porotos colorados estaban entre $450 y $500″, aseguró y descartó que no hubo canje.

Al ver los precios que estaban en promoción, quiso aprovecharlos y le indicó al vendedor que le dé más mercadería y si bien el hombre se sorprendió, ella insistió con su pedido. “Puede ser monótono para muchos pero yo la verdad que no tengo problema. Si el plato es equilibrado y me gusta, que esto me encanta, puedo repetirlo infinitas veces. La idea es comer esto y que me dure todo enero ¿Me voy a aburir? No creo, no lo sé, todo puede ser”, dijo respecto a la poca variedad.

“Sé que por lo menos en el almuerzo no tengo tiempo, o por lo menos no planeaba dedicarle tanto tiempo a cocinarme para dedicarle”, reveló Melina sobre el motivo de su compra.

“No estoy diciendo que ustedes hagan esto, simplemente les estoy contando mi experiencia y como por ahí con poca plata puedo resolver las comidas así de fácil”, cerró..