'Valu' Cervantes relató cómo se reconcilió con Enzo Fernández y reveló cuál es su única "prohibición"

Valentina Cervantes y Enzo Fernández están llevando adelante su relación después de que el campeón del mundo decidiera terminar el noviazgo que tenían desde hace tiempo. Sin embargo, ambos regresaron y ella reveló cómo fue que se dio la reconciliación.

La influencer contó que en uno de sus viajes a Inglaterra se reunió con él junto a sus dos hijos y mantuvieron una profunda charla acerca de su situación amorosa, agregando un tema que tienen “prohibido” tocar.

En diálogo con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, ‘Valu’ expresó que “tuvimos nuestras charlas, también arreglamos las cosas que capaz no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia. Claro. Y obvio, con nuestra pareja”, relató.

"No te la mandes": la tierna foto de Enzo Fernández con Valu Cervantes y sus hijos tras la reconciliación

“No, no me sorprendió porque lo conozco como es. Y sé los valores que tiene también él”, destacó, recordando que él habría sido el que le pidió volver.

“Fue una charla que tuvimos nosotros, íntima, pero bueno, era como que se extrañó todo también. La familia, la pareja, el estar acompañado, no es lo mismo", añadió la influencer acerca de ese día en donde decidieron ponerse de acuerdo y seguir apostando al amor.

En ese marco, mencionó las razones de su regreso: “Siempre digo que si no hubiera amor hoy no estaría con Enzo. Y por suerte sé que eso es lo que sobra. Y yo accedí también a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades. Y si es mi familia, más todavía”.

Además, de Brito fue directo al hueso al consultar si tuvieron otras parejas en ese lapso separados: “¿Se blanquearon que hicieron cuando estuvieron separados?". A lo que Cervantes contestó: “No, no. Viste que en esos terrenos es mejor no entrar. No investigarlo. Prefiero no entrar. Ninguno de los dos quiso saber qué hizo el otro”, destacó.

Productores de Comodoro celebraron que se mantenga la prohibición del ingreso de carne con hueso

Asimismo, contó porqué evitaría entrar en el tema mencionado anteriormente. “Suponete que me entere algo y le pregunto... Pero por curiosidad, ¿qué le decís? si está soltero. No le puedo recriminar nada”, cerró.