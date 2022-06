Una joven argentina vivió un insólito "drama" mientras se encontraba de vacaciones en Ámsterdam, luego de tener un encuentro en un bar con un ciudadano francés.

La historia fue dada a conocer por su protagonista a través de la red social Twitter, donde compartió capturas de pantalla de Whatsapp del chat que mantuvo con el chico europeo.

“Un francés me dio su número anoche en un bar y ACABA DE PASAR ESTO YO NO PUEDO SEGUIR”, tuiteó.

En la conversación mantenida por la red de mensajería se ve cómo ella abre el diálogo en inglés: “Hola soy Mai del bar, me recuerdas”, preguntó.

Sin embargo, al respuesta no fue la esperada. A través de un audio, el supuesto francés le dijo: “Hola señorita, no me acuerdo de usted. Yo vivo acá en Chile, Concepción".

Y agregó: "La chica me dice que nos conocimos en un bar, me encantaría ir a un bar a bailar, pero no me acuerdo de ti, no la conozco”.

Pese a la confusión inicial, Mai aclaró que se trató de “un francés borracho” quien evidentemente le dio el teléfono de “algún chileno”.

Pero lo más extraño de todo se dio durante el final de la conversación, cuando la esposa del hombre se sumó a la conversación.

“Buenas tardes señorita, la verdad es que mi esposo dice que no la conoce, así que sería mejor que no le hable más. Muchas gracias, soy su esposa”, remató.