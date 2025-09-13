“Todo va a estar bien”: Julieta Poggio y un mensaje de apoyo a Thiago Medina tras su duro accidente

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras un accidente de moto ocurrido este viernes por la tarde-noche.

Según informaron medios locales, Medina fue impactado por un auto en el cruce de la Ruta 7 con la calle La Providencia, en la zona de Francisco Álvarez.

Actualmente su pronóstico es reservado. Acompañado por su hermana Camila Medina, Thiago recibe atención médica mientras se esperan informes oficiales sobre su evolución. Hasta el momento, el hospital no difundió partes detallados sobre su estado, pero su ex, Daniela Celis, sí dio detalles de su cuadro.

Entre los primeros en reaccionar al accidente se encuentra Julieta Poggio, amiga de Thiago y madrina de una de sus hijas gemelas. La actriz e influencer publicó en su cuenta de Instagram, que tiene más de 3 millones de seguidores, un mensaje solicitando una cadena de oración: “Cadena de oración para Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.

La publicación se viralizó rápidamente, y cientos de seguidores comenzaron a enviar mensajes de apoyo y plegarias por la recuperación del joven.

Poggio mantiene una relación cercana con Thiago desde su participación en Gran Hermano 2022. En agosto de este año, la actriz declaró sobre su amistad con él: “Tenemos una amistad muy verdadera y yo a las nenas las amo con todo mi corazón”, tras compartir un encuentro con sus hijos en la granja junto a Thiago, Nacho Castañares y Daniela Celis.

El periodista Pepe Ochoa, en LAM, detalló que el accidente ocurrió cuando Thiago circulaba en su moto y chocó con un automóvil. La zona, según Ochoa, presenta poca señalización, lo que pudo haber influido en el siniestro. Por su parte, Daniela Celis, expareja del influencer, también solicitó que se sumen a la cadena de oración, expresando entre lágrimas su preocupación por el estado de salud de Thiago.

El accidente generó repercusión inmediata en redes sociales y medios de comunicación, donde seguidores y público en general compartieron mensajes de solidaridad y apoyo. Familiares, amigos y colegas continúan atentos a la evolución del ex participante de Gran Hermano, mientras se aguardan nuevos informes médicos que permitan conocer su situación clínica con mayor precisión.