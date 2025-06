¿Terminó todo mal? Cacho Deicas reveló por qué no regresó a Los Palmeras y dejó mudos a todos

Carlos "Cacho" Deicas, el histórico cantante de Los Palmeras, difundió un comunicado en el que explicó por qué no volvió a presentarse con el grupo de cumbia santafesina luego de haber sufrido un ACV en enero pasado.

En el mensaje, publicado en su cuenta oficial de Instagram, Deicas agradeció primero las muestras de afecto recibidas durante su recuperación. Luego, compartió una carta donde relató en detalle lo ocurrido desde su accidente cerebrovascular hasta el presente.

Según explicó, en mayo fue autorizado médicamente a retomar sus actividades y asistió a un ensayo en los estudios de la productora para preparar su regreso en un show previsto en el Movistar Arena. El músico afirmó que solo uno de sus compañeros, Adrián Forni, se presentó a esa convocatoria.

Tras ese encuentro, el artista recibió una serie de requisitos desde el entorno de producción de la banda para formalizar su reincorporación. Según indicó, estas condiciones eran contrarias a su proceso de recuperación y afectaban su libertad para usar redes sociales, entre otros puntos.

Al rechazar estos requerimientos, Deicas fue notificado formalmente por carta documento del pedido de disolución de su vínculo con la banda. La solicitud fue enviada por Marcos Camino, uno de los miembros fundadores, con el argumento de que Deicas no podía cumplir con los compromisos laborales asumidos por el grupo.

En su comunicado, Deicas remarcó que su ausencia no se debe a cuestiones de salud, sino a diferencias internas. “Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué —y siempre fue mi deseo seguir dedicándole— toda mi vida”, expresó.

"No siempre los intereses de unos y de otros coinciden", agregó en el tramo final del mensaje. También agradeció el acompañamiento del público y aseguró que espera reencontrarse pronto con sus seguidores.

La publicación generó una gran repercusión en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su apoyo al cantante y cuestionaron la actitud de los otros integrantes del grupo. Algunos comentarios destacaron la figura de Deicas como el emblema de Los Palmeras.

Por el momento, la banda no hizo declaraciones públicas sobre la situación ni sobre los dichos del vocalista. Tampoco se confirmó si habrá algún tipo de resolución o acercamiento en el corto plazo.

Los Palmeras se encuentran actualmente en actividad y continúan realizando presentaciones en distintas provincias. La última actuación del grupo se dio sin la presencia de Deicas, quien había sido uno de sus rostros más visibles durante más de cinco décadas.