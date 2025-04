El Bambino Pons quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un audio suyo insultando e incluso amenazando a una persona que le habría realizado una broma.

La grabación sorprendió a todos al considerar el nivel de agresividad del famoso relator, añadiendo desde descalificaciones hasta fuertes frases. En cuestión de minutos, el mensaje de voz trascendió en Instagram, Facebook e incluso la red social X.

“Escuchame, pedazo de pendejo, la con… de tu madre. ¿Quién put… sos? Pedazo de put… Te voy a romper el ort…”, dice el Bambino en los primeros segundos del audio. “Pendejo put… Me venís a putear por el coso porque no te mandé un WhatsApp… Yo leo mil WhatsApp. Imbécil, bobo, ahora por eso no te mando un porongo. Terrible chupa pi…”, añadió con cierto enojo.

En el mensaje de voz siguiente, enviado por un contacto identificado como Facu Almirón, la bronca continuó: “¿Cómo te voy a mandar un saludo a vos si sos un tremendo chupador de pij…? Pedazo de bobo. Ni siquiera sos una persona, sos una hormiga. Imbécil. ¿No te das cuenta que tengo más calle que la luna? Mogol… Imbécil… La con… de tu madre. Me escribís y te voy a buscar y te rompo la boca”, concluyó.

El audio recorrió distintos sectores de las redes sociales y los usuarios aportaron su opinión al respecto: “Prefiero que me mande eso antes que un saludo”; “Mas calle q la luna jaja”; “El mejor saludo que alguna vez el bambino podía decir”; “que raros los relatos de los goles de la premier”; “Que le habrá dicho ese cristiano para hacerlo enojar así”; “Es increíble hasta para putear el Bambi”; "