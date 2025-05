Para la mayoría de las personas, acudir a un hospital suele estar asociado a momentos de preocupación, ansiedad y, en muchos casos, vulnerabilidad. El Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, no es la excepción: allí, pacientes y familiares buscan atención médica y, sobre todo, un poco de tranquilidad en medio de situaciones difíciles.

Sin embargo, la noche del pasado miércoles, esa calma se vio abruptamente interrumpida por un episodio de violencia que sorprendió a todos los presentes.

Según relataron testigos y la propia víctima, el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas. Todo comenzó cuando dos mujeres, presuntamente motivadas por una disputa sentimental relacionada con una supuesta infidelidad, protagonizaron una acalorada discusión en uno de los pasillos del hospital. Los gritos no tardaron en llamar la atención de pacientes, médicos y personal de seguridad.

"La acusada empezó a gritarme con amenazas como 'te voy a hacer re cagar', 'te voy a destripar', 'no sabés quién soy yo'", contó la víctima en su declaración ante la Policía. A pesar de la tensión, la mujer agredida intentó evitar el conflicto y abandonar el lugar, pero su agresora no se lo permitió y la situación escaló rápidamente.

LA INTERVENCIÓN DE FAMILIARES Y EL CAOS EN EL HOSPITAL

Mientras la discusión subía de tono, los hermanos de la víctima, que la acompañaban en ese momento, intentaron intervenir para separar a las mujeres y evitar que la situación pasara a mayores. Sin embargo, lejos de calmarse, la agresora arremetió también contra uno de ellos, propinándole un golpe en medio del forcejeo. "Solo quería frenar todo, pero ella lo atacó también", relató la denunciante, visiblemente afectada por lo ocurrido.

El caos generado por la pelea obligó al personal del hospital a intervenir y pedir la presencia de la Policía, mientras otros pacientes y familiares observaban con incredulidad la escena. Algunos presentes registraron el incidente con sus teléfonos celulares, y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando preocupación y debate sobre la seguridad en los centros de salud.

En diálogo con las autoridades, la víctima expresó su angustia y el miedo que sintió durante el altercado: "Yo sólo quería irme, pero ella no paraba. Me sentí acorralada y muy asustada. Nunca pensé que algo así podría pasar en un hospital, donde uno viene a buscar ayuda, no a vivir una pesadilla".

Según trascendió, la pelea habría sido motivada por una presunta infidelidad, aunque las autoridades aún investigan los detalles y el trasfondo de la relación entre las involucradas. La víctima, tras el episodio, decidió radicar la denuncia correspondiente en la comisaría local, aportando todos los datos necesarios para la investigación.

Tras la denuncia, la Justicia de Santiago del Estero inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Por el momento, no se registraron detenciones, pero ambas partes fueron citadas a declarar.