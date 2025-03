"Tamara y Alberto...": las sorprendentes declaraciones de Roberto Pettinato tras la escandalosa relación en pandemia

Por primera vez, Roberto Pettinato habló de la relación que su hija Tamara mantenía con el presidente en aquel entonces, Alberto Fernández, sorprendiendo a todos en lo que fue una escandalosa situación.

El músico y ex conductor no evadió la consulta que le hicieron este martes y fue a fondo para dar su opinión de lo que ocurrió en plena pandemia, pero que terminó viralizándose recién el año pasado con fotos y videos imperdibles.

Refiriéndose a la relación de Alberto y Tamara en un mano a mano con Intrusos, el saxofonista manifestó que hacían "linda pareja, la cagada es que no era Kennedy, pero Tamara hubiera sido una linda Marilyn Monroe…".

En ese marco, Pettinato contestó si se había mostrado sorprendido al saber que su hija estaba con el mandatario electo en 2019. “Obvio. Decía 'esto no es verdad'. Ella me decía 'soy la primera mujer cancelada'. Tuvieron un affaire seguramente, me lo contó ella primero. Yo le dije 'qué Alberto', no sabía de qué Alberto me hablaba. Fueron cosas que pasaron, no por eso había que demonizarla”, resaltó.

Por otro lado, habló de su actual momento muy cerca de la música y algo lejos de la televisión y radio: "Volví a la música, nunca me sentí cancelado. No fueron denuncias, lo mediático en la ley no existe, en su momento me amargó porque hubo mentirillas. Tal vez me porté mal, no mal, me porté como me portaba en el colegio. Nunca inicié nada, dejé que hablen", dijo, respecto de las acusaciones de haber acosado a varias mujeres como Josefina Pouso, Fernanda Iglesias o Emilia Claudeville.