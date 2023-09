"Soy una pelot... mundial”: Distraída, puso la pava eléctrica en la hornalla y casi provoca una tragedia

A través de las redes sociales se viralizó el video de una joven que, completamente distraída, puso su pava eléctrica encima de una hornalla encendida de la cocina y casi genera una tragedia.

El clip fue publicado por la usuaria @celestedecelestina a través de TikTok y en las imágenes se puede observar que la base de la pava se derritió completamente al estar en contacto con el fuego. “No puedo creer lo que acabó de hacer", comenzó diciendo.

Luego, agarró el electrodoméstico y lo mostró ante la cámara totalmente asombrada por lo que ocurrió. “No estoy bien. Encima se me rompió el termo. Necesito una transferencia. Se me hizo percha”, lanzó.

En la descripción del posteo, que contó con más de 600 mil visualizaciones y más de 50 mil ‘likes’, le pidió a sus seguidores que le transfieran dinero para poder comprarse otra pava y puso su alías.

“Ni Paola Argento se animó a tanto”, “Por lo menos se calentó el agua”, “Me haces acordar a la kami franco poniendo el cbu”, “Cuando me preguntan si se cocinar yo no diré nada pero habrá señales”, fueron algunos de los comentarios que recibió.