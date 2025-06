"Si lo ven en la calle...": un periodista aseguró que en España "está todo mal" con Julián Álvarez

El delantero argentino Julián Álvarez estaría atravesando un tenso momento en Madrid, tras las polémicas declaraciones de su nuevo representante, quien deslizó públicamente el deseo del futbolista de jugar algún día en el FC Barcelona, club en el que brilló su ídolo Lionel Messi.

La situación generó una fuerte reacción en la hinchada del Atlético de Madrid, que lo esperaba con entusiasmo como posible refuerzo.

La noticia fue dada a conocer por el periodista español Roberto Antolín en diálogo con el ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen. “El nuevo representante de Julián Álvarez dijo que quiere jugar en Barcelona y eso no le cayó bien a la hinchada del Aleti. De hecho, están que lo fuman en pipa”, relató, graficando el malestar que se habría generado en el ambiente rojiblanco.

El periodista agregó que, como consecuencia de estos dichos, el jugador incluso podría recibir hostigamiento en la vía pública. “Si lo ven en la calle, le tiran huevos. Todo porque su agente deslizó que Julián sueña con jugar en el club donde brilló su ídolo, Lionel Messi”, denunció.

Álvarez, que anteriormente integró la plantilla del Manchester City, no logró consolidarse como titular indiscutido bajo la conducción de Pep Guardiola. El alto nivel del noruego Erling Haaland le cerró el acceso constante a la titularidad. “En el Manchester City no jugaba ni a las chapas. Hizo una buena temporada, pero no ganó nada y terminó relegado al banco”, sentenció Antolín.

Por el momento, el entorno del jugador no emitió declaraciones oficiales respecto a los rumores. Sin embargo, su pareja, Emilia Ferrero, ha sido una constante compañía en su carrera en Europa y acompañó al delantero en su paso por Inglaterra, antes de esta eventual llegada a España. Aunque no se expresó sobre los recientes episodios, en su momento dejó un emotivo mensaje de despedida a Manchester.

“Llegamos con ilusión y nos vamos con el corazón lleno de recuerdos inolvidables. Esta etapa fue muy especial porque la compartimos juntos, rodeados de personas maravillosas y donde aprendimos, crecimos y sobre todo, amamos”, escribió Ferrero en sus redes sociales, cuando finalizaba la etapa de la pareja en Inglaterra.