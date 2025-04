¿Se victimiza? El mensaje de Morena Rial por usar a su bebé para poder robar junto a sus amigos

Morena Rial lanzó un largo mensaje victimizándose por usar a su bebé para poder robar junto a sus amigos, situación que la terminó complicando seriamente con la justicia luego de haber permanecido detenida varios días.

La delincuente, otra vez, publicó un posteo en sus historias de Instagram explicando “sus errores” en el último tiempo, asegurando que está haciendo el esfuerzo de “mejorar sus acciones” para evitar ser arrestada nuevamente.

“Quiero comunicarles que, dado que me encuentro abocada a cumplir con las imposiciones de conducta que me impuso el juzgado de garantías al momento de concederme la excarcelación, el compromiso afectivo y personal que asumo ante mi padre, Jorge Rial, mi hermana y mis hijos, sumado al compromiso de conducta que asumí ante mis abogados del estudio del doctor Pierri, y la oportunidad que me brindó la Justicia de concederme esta excarcelación extraordinaria, sigo manteniendo mi postura de no brindar ningún tipo de declaración periodística”, escribió en la red social.

En ese sentido, continuó: “He hablado mucho con mis abogados y sinceramente pido disculpas públicas por los eventuales errores cometidos en estos últimos 30 días, he aprendido mucho y sigo aprendiendo. También estoy llevando adelante una terapia intensa que me permita ir mejorando mis acciones”, resaltó la delincuente.

“Independientemente de las determinaciones que la Justicia dispuso hacia mí, destaco la preocupación de la jueza de garantías en el seguimiento cercano de mis tratamientos. Me hace muy bien este control, y tanto con mis abogados, la jueza, mi familia como los profesionales, agradezco esta oportunidad y la contención que me brindan”, reconoció la hija del polémico conductor acerca de los cumplimientos que lleva a cabo.

Por otra parte, apuntó contra Fernando Burlando por la viralización de una serie de chats que aparecieron en diferentes redes sociales: "con respecto a los chats que se conocieron públicamente a través de un abogado poco profesional que está involucrado en la causa, y cuya identidad se conoce perfectamente, solo quiero informarles que estoy a disposición de la Justicia y que compareceré con mis abogados al primer llamado que me efectúen. Más allá de lo que se desprende de su lectura y los chats mezclados y a favor que se han filtrado, brindaré testimonio en esa instancia de defensa", añadió.

Por último, Morena destacó lo hecho por sus abogados ante un panorama complicado: "Respondo únicamente por mí, no por los demás imputados. Agradezco profundamente a Alejandro Cipolla por su excelente desempeño, demostrando que es uno de los mejores abogados del país. Por eso mismo, lo sigo eligiendo junto a Miguel Ángel Pierri".