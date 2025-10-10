Nico Vázquez atraviesa un período de cambios, marcado por su divorcio definitivo con Gimena Accardi y el éxito de su obra teatral Rocky. En medio de su agenda laboral, surgieron rumores que lo vinculaban sentimentalmente con su compañera de elenco, Dai Fernández, versión difundida por distintos medios y programas de espectáculos.

El actor fue abordado por un notero de Puro Show (El Trece) y se refirió a su situación personal, priorizando su bienestar y salud emocional por encima de las especulaciones mediáticas.

Vázquez explicó que, aunque los comentarios sobre un posible romance circulan con frecuencia, él decide mantener un límite sobre su vida privada. Destacó que cualquier confirmación futura sería compartida en el momento adecuado, evitando anticiparse a las versiones de la prensa.

“No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, dijo el actor, mostrando tranquilidad y firmeza.

Al ser consultado sobre la ausencia de nuevos vínculos visibles, Vázquez aclaró: “Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan los comentarios, pero me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás por mucho tiempo fui de una manera, no es que la voy a cambiar pero me voy a reservar un poco”.

El actor reconoció además que atraviesa un proceso de reconstrucción emocional y que su enfoque principal actualmente es su bienestar personal. “Estoy haciendo mucha terapia”, confesó, subrayando la importancia de su recuperación emocional tras el divorcio.

Sobre su futuro sentimental, Nico se mostró optimista pero cauteloso: “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”, expresó.

En paralelo, su presente laboral muestra un crecimiento significativo. Rocky alcanzó 1.400.000 espectadores, consolidando su éxito en el teatro argentino y generando repercusión internacional. Vázquez destacó la importancia de este logro: “Lo de Rocky es realmente muy grande, un antes y un después en el teatro argentino”.

El actor también expresó entusiasmo por la proyección internacional de la obra, señalando que figuras como Sylvester Stallone han solicitado imágenes del espectáculo. “Que Stallone pida imágenes es un montón, déjenme soñar. Lo tuve a Lionel Messi y quizás lo tenga a Stallone el año que viene”, dijo, mostrando su satisfacción por el impacto global del proyecto.