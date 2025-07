¿Se le escapó? Wanda Nara expuso a Mauro Icardi y lo ridiculizó en las redes sociales: "mejor bloqueame"

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a ser noticia, esta vez por un inesperado cruce virtual que generó revuelo entre sus seguidores.

Todo comenzó cuando la mediática dejó entrever en su canal de difusión de WhatsApp que el futbolista habría cometido un hecho por el que luego se arrepintió, dejando todo a la vista de su ex mujer.

La empresaria no dudó en lanzar indirectas cargadas de ironía: “mejor bloqueame porque se te escapan likes. Seguí de la cuenta trucha mirándome porque de la tuya se te fue un like hace unos minutos”, escribió Wanda, visiblemente molesta pero sin perder su estilo provocador.

El dato no tardó en disparar especulaciones entre los usuarios, hasta que la influencer Juariu —conocida por su ojo clínico en redes— compartió una captura de pantalla que sería la prueba del descuido. En la imagen se ve una sensual foto de Wanda en Villa La Angostura... y el "me gusta" del propio Icardi.

Mientras tanto, Wanda sigue compartiendo momentos de su vida en la Patagonia, donde se la vio disfrutando con sus hijos, y Mauro continúa con su carrera en el Galatasaray, aunque en el centro de una nueva tormenta mediática.

Ni el nacimiento de su primera hija lo frenó. En la previa del partido entre Boca y Atlético Tucumán por los 16avos de final de la Copa Argentina, un hincha riojano se volvió viral por una decisión que mezcla pasión, locura y amor incondicional por los colores azul y oro.

La historia no solo provocó risas y comentarios picantes, sino que reabrió el debate sobre los límites del fanatismo futbolero. Mientras algunos lo ven como una muestra de amor genuino por el club, otros apuntan a una decisión polémica que involucra a una menor.

Más allá de las opiniones, la frase del protagonista lo resume todo: “Esto es Boca”. Una forma de vivir que, para muchos hinchas, no entiende de razones ni espera del calendario.

“Hace dos días fui papá y el nombre es Alma Azul Amarela”, lanzó con total convicción, parado en las inmediaciones del estadio de Santiago del Estero. El cronista, atónito, le repreguntó si hablaba en serio. Y él, sin dudarlo, reafirmó: “Sí, Alma Azul Amarela. Todo junto”.

Pero lo más insólito no fue solo el nombre. A 48 horas de convertirse en padre, el hombre decidió viajar cientos de kilómetros para alentar a Boca. “Esto es Boca. Ahora estoy acá, que la señora me espere. Esta locura no se olvida más”, aseguró, como si fuera lo más natural del mundo.