¿Se confió? El abogado de Morena Rial se refirió a su futuro en la cárcel con una frase contundente

El abogado Alejandro Cipolla, uno de los más cercanos al entorno de Morena Rial, habló sobre la situación judicial de la joven, quien continúa detenida en el penal de Magdalena, y confirmó que está enfocado en conseguir la morigeración de la prisión preventiva, una medida que le permitiría continuar el proceso bajo arresto domiciliario.

Cipolla explicó que el trabajo conjunto con su colega Martín Leiro avanza sin conflictos internos y con una estrategia común. Según afirmó, ambos mantienen una buena relación profesional y comparten la misma mirada sobre los pasos a seguir en la defensa de la influencer.

“Tenemos la defensa ordenada, me llevo bien con el doctor Leiro, coincidimos en un montón de aspectos y es algo que consensuamos, y eso está bueno porque cuando hay muchos abogados no se llega al consenso”, sostuvo el letrado en declaraciones a distintos medios.

En relación con la posibilidad de un cambio en la situación procesal de Morena, manifestó su optimismo: “Entiendo que es viable la atenuación y, en el caso de que bajen la prisión preventiva, la morigeración. No es un beneficio como la excarcelación porque va a estar presa, pero en la casa”.

Cipolla insistió en su confianza personal respecto al resultado de la gestión judicial: “Me tengo fe, así como la saqué una vez, lo voy a hacer dos veces”, expresó, en alusión a una instancia anterior en la que logró la liberación de la joven.

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel y escribió una carta con varios mensajes: “Quiero que sepan...”

Por otra parte, el abogado se refirió al cruce que mantuvo con el fiscal de la causa, Patricio Ferrari, y explicó que la tensión se resolvió sin consecuencias. “Tuvimos un encontronazo por culpa de los dos. Él tiene un fuerte carácter y yo, la particularidad de que no me puedo callar la boca. Después le solicité las disculpas correspondientes”, contó.

En cuanto a la vida personal de la hija de Jorge Rial, Cipolla confirmó que su actual pareja, Rodrigo, la visitó recientemente en prisión. “Fue a visitarla el domingo pasado”, dijo el letrado, y añadió que, en caso de obtener la prisión domiciliaria, el joven conviviría con Morena y su hijo.

“Las veces que estuve con los dos no lo vi tratarla mal, porque si hubiera sido así, hubiera interferido. Es una persona tímida y Morena es más avasallante, por lo menos cuando está conmigo”, describió Cipolla, intentando desmentir los rumores sobre conflictos en la pareja.

Morena Rial permanece detenida en el penal de Magdalena mientras avanza la causa por extorsión y amenazas, un expediente que sigue generando repercusión mediática. Su entorno más cercano insiste en que la joven necesita contención emocional y contacto familiar, algo que —según sus abogados— solo podría lograrse si se le concede el arresto domiciliario.