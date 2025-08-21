¿Se baja? Jorge Porcel Junior hizo un inesperado anuncio sobre su candidatura a diputado nacional

La figura de Jorge Porcel Junior siempre estuvo rodeada de atención mediática. Heredero de un apellido icónico del humor argentino, en más de una oportunidad fue noticia por sus declaraciones y su búsqueda de oportunidades laborales.

En 2014, había generado repercusión al declarar: “ quiero un trabajo bien pago en buenas condiciones. Soy Jorge Porcel Junior, no voy a fregar pisos ”. Esa frase, que lo persiguió durante años, volvió a aparecer en redes cuando comenzó a hablarse de su acercamiento a la política.

En las últimas semanas, su nombre volvió a ocupar espacios en los medios y en conversaciones digitales. El hijo del capocómico había sorprendido al mostrarse cerca de dirigentes del Movimiento Plural, el partido conducido por Marcelo Peretta. Su exposición reavivó debates sobre la participación de personalidades del espectáculo en la política y despertó curiosidad respecto a qué lugar ocuparía en la arena pública.

Fue en ese contexto cuando Porcel Junior apareció en los estudios de Todo Noticias, en el programa A Dos Voces, y lanzó la definición más inesperada de la noche. Frente a cámara, y con la atención de la audiencia, anunció: “no soy más candidato, fue debut y despedida”. Con esa frase descartó de plano su participación en las elecciones legislativas de 2025 y puso punto final a una postulación que había despertado expectativa.

La candidatura lo había ubicado como el tercer nombre de la lista para diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, dentro del Movimiento Plural. Si bien reconoció que recibió apoyo “en la calle y en las redes”, aseguró que su decisión fue personal. “Dije que pese a que voy a candidato, no voy a dejar de hacer mis actividades porque tampoco voy a dejar de ser quien soy. Estaba dispuesto a caminar, y si en la política no caminás y no te preocupás por los problemas de la gente, no existís”, explicó.

Más allá de su renuncia, Porcel Junior aprovechó la pantalla para dejar opiniones sobre la situación económica del país. Se mostró a favor de un “déficit controlado” y criticó la posibilidad de aumentar impuestos. “Hay otras maneras de financiar haciendo alguna jugarreta financiera. No hace falta aumentar ni siquiera los impuestos, hay que ajustar las cuentas”, sostuvo. También pidió no desatender a los jubilados y expresó su deseo de que al Gobierno nacional “le vaya bien”.

El Movimiento Plural, que lo había sumado como una figura de alto impacto mediático, deberá ahora reacomodar su estrategia de campaña.