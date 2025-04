¿Quedó enojada? La fuerte frase de Wanda Nara tras su reciente separación de L-Gante

Wanda Nara, tras su reciente ruptura con Elián Valenzuela, también conocido como L-Gante, se refirió a su situación actual y la de él, lanzando un comentario con bastante ironía.

La mediática había hablado durante su presencia en el Teatro Broadway de Capital Federal con Los profesionales de siempre, programa que se emite por Canal 9, y en cierto momento lanzó algunas frases sobre su nuevo ex.

Nara relató su verdad y expresó: "dijo que estaba soltero y seguro le habrán entrado un millón de mensajes de chicas. Todas las hormonas que tienen las chicas que van a bailar a los lugares que le gustan a él... debe estar... olvidate, hoy en la cama tiene a cuatro seguro”, dijo.

Wanda Nara contó cómo fue el final de su relación con L-Gante e hizo una insólita revelación

Con una forma de referirse a su ruptura, la conductora reiteró porqué se terminó todo: "la relación se terminó por desacuerdos e ideas diferentes, pero no hubo peleas“, aclaró.

En otros términos fue directo contra los periodistas que ‘inventan’ nuevos romances: “no me inventen novios. No quiero nada. Yo obviamente le respondí (a Guzmán). No sabía que era tan famoso o no en su país, no sabía ni quien era, y le respondí con un iconito, pero buena onda. Si no ponía nada iban a pensar mal y si respondo también piensan mal. Quiero estar sola. No quiero novio, no quiero pareja, no quiero conocer a nadie”, reiteró.

L-Gante anunció que se separó de Wanda Nara

La relación terminó, pero sigue todo bien

En medio de una situación delicada en la salud de L-Gante, la mediática aclaró que no lo va a dejar solo, más allá de no ser más novios. “No me voy a pelear nunca con él, tenemos muchos amigos con él. Y si me necesita voy a estar, tengo algo maternal”, agregó.

En ese marco, indicó quién fue la persona que decidió dar un paso al costado: “lo dejé yo, pero lo voy a seguir cuidando. Soy una persona que nunca abandona”, dijo.

Nuevamente con los rumores en la mesa sobre un nuevo romance, Nara se expresó acerca de sus complicaciones: “¿Sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice que quiero ser su novia. Entonces me pongo de novia y cuando me pongo de novia, me dice ‘me quiero casar’. Hace poco dejé un anillo por ahí”, lanzó.