“Que no se sienta asustado”: la fuerte decisión de los hermanos de Thiago Medina con el conductor que lo chocó

El accidente en moto que involucró a Thiago Medina mantiene a la familia del influencer en un estado de alerta constante. Los últimos días han sido de consultas médicas, cuidados intensivos y oración, mientras los hermanos del ex Gran Hermano acompañan cada paso de su recuperación.

Tras la aparición de fiebre y la necesidad de estudios complementarios, los médicos continúan evaluando el origen de su malestar. Pese a ello, la evolución de Thiago ha sido positiva en las últimas horas, logrando estabilidad y algunas mejoras que alivian la tensión familiar.

La ex Gran Hermano Daniela Celis, madre de las hijas de Thiago, también se encuentra acompañando a la familia en este momento difícil. Según detallaron sus hermanos, su presencia ha sido un apoyo constante, aunque el dolor de la separación temporal se hace sentir, sobre todo para sus hijas.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

En medio de esta situación, surgió la posibilidad de que el conductor involucrado en el accidente quisiera acercarse a la familia de Thiago. Ante esto, los hermanos decidieron mantener una postura de comprensión y apertura.

“Nosotros no vamos a hacer ningún quilombo. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Nosotros estamos acá”, afirmaron. Añadieron: “Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes pasan y gracias a Dios Thiago la puede contar, por ahora. Se va a mejorar y lo estamos esperando”.

Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

Los familiares destacaron la unidad del grupo en estos días complejos. “Siempre estuvimos juntos, aunque cada uno tenga sus responsabilidades. Hoy más que nunca nos apoyamos y rezamos para que salga todo bien”, dijeron. Sobre las visitas, explicaron que se turnan debido a que Thiago se encuentra en una sala compartida, respetando la privacidad de todos los pacientes.

A casi una semana del accidente, la familia continúa enfocada en la recuperación de Thiago, combinando cuidado, acompañamiento y prudencia ante la situación. La comunicación que mantienen refleja su intención de dar prioridad a la salud del influencer mientras mantienen un acercamiento respetuoso con quienes estuvieron involucrados en el hecho.