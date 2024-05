José Reyes, junto a su esposa Margarita, son miembros de la comunidad gitana de Mar del Plata. Y en el último tiempo, se han convertido en un verdadero fenómeno viral en TikTok e Instagram.

Sus videos, en los que muestran sus comidas familiares, se viralizan en horas y llegan a tener millones de reproducciones. Este viernes, la pareja habló en exclusiva con ADNSUR y SETA TV y contaron los inicios de su romance que lleva más de 20 años y muchas delicias gastronómicas de por medio.

Según recordadon, los videos “nacieron jugando”. “Fue un poco porque veía como crecía la familia, y a medida que pasaba el tiempo se fue haciendo todo más rápido. Los dos cocinamos, pero yo soy el que graba”, señaló.

Fue a una entrevista de trabajo, lo seleccionaron y solo aguantó 40 minutos por una inesperada situación

En relación a su familia, contó “tengo cuatro pibes, tres varones y una nena, que ya son todos bastante grandes y en cualquier momento los vamos a casar”. Y comentó que “están re felices porque dicen que son famosos ahora, la gente viene y les pide fotos”.

Sobre su comunidad, además, indicó que “están sorprendidos porque nunca hubo nada parecido en el mundo”. Y apuntó que “siempre me dediqué a vender autos, a cobrar las comisiones, pero ahora me salió el tema de los videos y hay mucha gente que me llama, que quiere hacer publicaciones, me llama todo el mundo”.

Fue a restaurante con su familia, cometió un insólito error y gastó una fortuna: "Al menos estaba rico"

Margarita, por su parte, explicó que “me gusta cocinar, limpiar, todo”. Además, sobre cómo se lleva con la fama, contó que “ayer estaba comprando las cosas y me decían que como soy famosa no iba más, me reclaman porque ya no salimos tanto”.