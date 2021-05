LEEDS (ADNSUR) - En las últimas semanas Marcelo Bielsa sorprendió a todos al lucir unos anteojos torcidos durante cada una de sus apariciones públicas en los partidos del Leeds United. Si bien el motivo era una incógnita, fue uno de sus jugadores el encargado de develar el misterio.

Patrick Bamford es delantero del club entrenado por 'el loco' y uno de los máximos artilleros de la Premier League. En diálogo con otro ex delantero, Peter Crouch, explicó el por qué de la particular vestimenta de Bielsa.

“Hubo un momento en esta temporada en el que estábamos practicando centros y él siempre se para en lugares raros. Vino la pelota y la agarré suavemente con el pie izquierdo”, comenzó Bamford durante el podcast "The Peter Crouch Podcast" que forma parte de la BBC.

Y siguió: “Iba cerca del ángulo, y él estaba parado justo adentro del arco. Yo no lo había visto entonces le pegué a la pelota, y no estoy bromeando, salió justo directo a su nariz”.

En ese sentido, el futbolista recordó: “¡Todo lo que vi fueron sus anteojos volando a 10 metros! Él se fue tapándose la nariz y yo le dije ‘perdón, perdón’, asustadísimo. Se fue un poco enojado diciendo ‘no es nada, no es nada’ en español”.

“No sé si notaste que, en las últimas semanas, usa los mismos lentes y no están rectos, están torcidos, jaja. Entonces me siento mal, debería comprarle un par nuevo pero me asusta volver a mencionar lo que pasó”, concluyó Bamford.