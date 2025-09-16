Las crisis económicas en Argentina parecen una constante que afecta no solo lo financiero, sino también las relaciones de pareja y la forma de vincularse. Frente a la incertidumbre financiera, el estrés y la disminución de recursos, las parejas ven cómo disminuye su deseo, se reducen los espacios de intimidad y crecen los secretos, lo que puede desencadenar un aumento de la infidelidad.

LA CRISIS ECONÓMICA QUE GOLPEA A LAS PAREJAS ARGENTINAS

Según un estudio realizado por Gleeden, una aplicación de citas destinada principalmente a mujeres interesadas en encuentros no monógamos, el 78% de los argentinos considera que las crisis económicas tienen un impacto negativo en su vida amorosa. Este efecto se siente sobre todo al intentar conocer personas nuevas, ya que las salidas románticas y los encuentros en restaurantes o lugares de hospedaje se vuelven gastos difíciles de afrontar.

Tres de cada cuatro encuestados reconocen que redujeron las salidas a restaurantes, y más de la mitad admiten que también disminuyeron sus encuentros en hoteles o albergues transitorios. Como consecuencia, la intimidad se traslada a los hogares particulares, autos o cualquier lugar que implique menor gasto económico. Esta situación limita los escenarios donde las parejas pueden conectar íntimamente, afectando la calidad y el disfrute de los encuentros sexuales.

El impacto del estrés financiero repercute también en la libido. El 45% de los usuarios de Gleeden señala una reducción en su deseo sexual, atribuida a la presión constante que genera la incertidumbre económica. Silvia Rubies, directora de Comunicación de Gleeden en Latinoamérica, explica que “las crisis económicas afectan la motivación en varios planos, lo que se traduce en menor disfrute sexual y en dificultades para encontrar momentos de conexión íntima”.

LA INFIDELIDAD COMO VÁLVULA PARA ESCAPAR DEL DESGASTE

En un contexto marcado por la tensión y el desgaste emocional, la infidelidad aparece como un mecanismo de escape para muchas personas.

La Radiografía de la No Monogamia en Argentina 2025, elaborada por Gleeden, revela que un 27% de los argentinos admite haber sido infiel, consolidándose así como la forma más común de no monogamia en el país. Esta cifra supera a otras alternativas consensuadas como las relaciones abiertas o el poliamor.

Este aumento de la infidelidad puede interpretarse como una respuesta ante la falta de espacios para la intimidad y el descenso del deseo dentro de las relaciones estables. Frente a escenarios de crisis económica, muchas personas buscan en la infidelidad un refugio que les permita evadir, aunque sea momentáneamente, las tensiones y frustraciones cotidianas.

Vale remarcar que Argentina tiene una historia de ciclos económicos convulsos que repercuten en todos los aspectos de la vida social y familiar. Las relaciones de pareja no quedan fuera de esta ecuación: la combinación de menor deseo sexual, menos encuentros íntimos y el aumento de secretos y traiciones refleja cómo las crisis económicas pueden erosionar la confianza y la estabilidad afectiva.

Este fenómeno también plantea preguntas sobre la capacidad de las parejas para sostener sus vínculos en tiempos difíciles y la necesidad de buscar nuevas estrategias para mantener la comunicación y el afecto pese al malestar generado por la incertidumbre financiera.

Con información de Perfil, editada y redactada por un periodista de ADNSUR