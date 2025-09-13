En una historia de Instagram, la hija de Jorge Rial subió una foto abrazada a su hijo y eligió acompañarla con una canción cargada de nostalgia

En la imagen se los ve sonrientes, y el mensaje escrito en la publicación sumó aún más dramatismo a la escena.

El posteo rápidamente se viralizó y muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de aliento. La joven suele utilizar las redes sociales como un espacio donde se anima a expresar sentimientos profundos que en otras circunstancias no expone.

Detrás de esas palabras se esconde un trasfondo judicial y familiar que la aleja de Francesco. Desde octubre de 2024, el niño vive en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni, luego de que un fallo de la Cámara de Familia N°2 le otorgara la tenencia exclusiva.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón”, escribió Morena junto a la postal, mientras de fondo sonaba Nunca lo olvides, de Airbag, con versos que refuerzan su mensaje de añoranza: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

“Perdón...”: el doloroso posteo de Morena Rial dirigido a su hijo Francesco
Instagram @moreerial

La resolución revocó la custodia compartida que existía hasta ese momento y fijó la residencia legal del niño en Córdoba, lo que redujo al mínimo las posibilidades de Morena de pasar tiempo con él en Buenos Aires.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

A lo largo de los últimos meses, la joven atravesó distintos conflictos que acentuaron esa distancia. Sus peleas públicas con su padre y los problemas judiciales que la llevaron a estar una semana detenida en febrero por su presunta participación en robos agravaron la situación. Incluso la actual pareja de Ambrosioni señaló entonces que hacía meses que no veía a su hijo.

“Perdón...”: el doloroso posteo de Morena Rial dirigido a su hijo Francesco
Instagram @moreerial

Recién en marzo de este año, Morena pudo reencontrarse con Francesco en Córdoba y presentarle a Amadeo, su segundo hijo, nacido en octubre de 2024. Ese reencuentro fue breve y coincidió con la ratificación judicial de que la tenencia quedaba definitivamente en manos de Ambrosioni.

Tristeza y dolor: murió el dueño de una reconocida marca argentina de bizcochitos dulces y salados

Desde entonces, cada publicación de la mediática parece un intento de sostener el vínculo a la distancia. Entre pedidos de perdón y declaraciones de amor, Morena utiliza el espacio virtual para mantener viva una relación que la realidad cotidiana le impide disfrutar.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer