“Perdón...”: el doloroso posteo de Morena Rial dirigido a su hijo Francesco

En una historia de Instagram, la hija de Jorge Rial subió una foto abrazada a su hijo y eligió acompañarla con una canción cargada de nostalgia.

En la imagen se los ve sonrientes, y el mensaje escrito en la publicación sumó aún más dramatismo a la escena.

El posteo rápidamente se viralizó y muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de aliento. La joven suele utilizar las redes sociales como un espacio donde se anima a expresar sentimientos profundos que en otras circunstancias no expone.

Detrás de esas palabras se esconde un trasfondo judicial y familiar que la aleja de Francesco. Desde octubre de 2024, el niño vive en Córdoba junto a su padre, Facundo Ambrosioni, luego de que un fallo de la Cámara de Familia N°2 le otorgara la tenencia exclusiva.

“Te amo. Te extraño una vida, hijo. Perdón”, escribió Morena junto a la postal, mientras de fondo sonaba Nunca lo olvides, de Airbag, con versos que refuerzan su mensaje de añoranza: “Nunca te olvides que te doy mi vida. Te extraño de noche, te quiero de día. Y quiero llevarte por siempre conmigo”.

La resolución revocó la custodia compartida que existía hasta ese momento y fijó la residencia legal del niño en Córdoba, lo que redujo al mínimo las posibilidades de Morena de pasar tiempo con él en Buenos Aires.

A lo largo de los últimos meses, la joven atravesó distintos conflictos que acentuaron esa distancia. Sus peleas públicas con su padre y los problemas judiciales que la llevaron a estar una semana detenida en febrero por su presunta participación en robos agravaron la situación. Incluso la actual pareja de Ambrosioni señaló entonces que hacía meses que no veía a su hijo.

Recién en marzo de este año, Morena pudo reencontrarse con Francesco en Córdoba y presentarle a Amadeo, su segundo hijo, nacido en octubre de 2024. Ese reencuentro fue breve y coincidió con la ratificación judicial de que la tenencia quedaba definitivamente en manos de Ambrosioni.

Desde entonces, cada publicación de la mediática parece un intento de sostener el vínculo a la distancia. Entre pedidos de perdón y declaraciones de amor, Morena utiliza el espacio virtual para mantener viva una relación que la realidad cotidiana le impide disfrutar.