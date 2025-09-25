“Nunca sentí...”: Daniela Celis lanzó un desgarrador mensaje por el estado crítico de Thiago Medina

La salud de Thiago Medina mantiene en vilo a su entorno. El joven, conocido por su participación en Gran Hermano, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras sufrir un accidente de tránsito el pasado 12 de septiembre que lo dejó en estado crítico.

Desde entonces, su evolución es seguida minuto a minuto por el equipo médico. Aunque su estado había mostrado cierta estabilidad, la incertidumbre volvió a crecer en las últimas horas por un episodio que obligó a tomar nuevas medidas de asistencia.

En este contexto, Daniela Celis, ex pareja de Thiago y madre de sus hijas, expresó públicamente su temor. A través de Instagram, publicó un mensaje en el que reveló su angustia: “Nunca sentí tanto miedo en mi vida”. Sus palabras generaron un fuerte impacto entre los seguidores de ambos, que replicaron mensajes de apoyo y plegarias en redes sociales.

El preocupante momento que vive Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina: “En algún momento...”

El parte médico difundido por el hospital detalló que Medina presentó una descompensación respiratoria durante la noche, lo que obligó a realizar maniobras específicas para estabilizarlo. Pese a la gravedad del episodio, el informe trajo un dato alentador: el paciente respondió favorablemente a los procedimientos y se encuentra sin requerimiento inotrópico, con parámetros de respirador y gases similares a los registrados el día anterior.

Aunque este progreso fue considerado positivo, los profesionales aclararon que el pronóstico sigue siendo reservado. Thiago continúa bajo estricto control en terapia intensiva, con seguimiento permanente de un equipo interdisciplinario.

Thiago Medina sigue sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano “más afectado”

Mientras tanto, Daniela Celis agradeció el acompañamiento recibido en estos días y destacó la labor de los médicos que trabajan de forma ininterrumpida para estabilizar al joven. “Me resguardo en cada oración, plegaria y fe. Por favor, por sus hijas y por él, pido sanación y oración para Thiago Agustín Medina. Gracias, la vida les va a devolver el doble”, escribió en sus redes.

El accidente que derivó en esta situación ocurrió el 12 de septiembre, cuando el vehículo en el que viajaba Medina se vio involucrado en un siniestro vial en Moreno. El impacto fue de tal magnitud que el joven debió ser trasladado de urgencia al hospital, donde quedó internado en estado crítico desde entonces.

La noticia conmocionó al ambiente mediático, dado que Thiago se había mantenido activo tras su paso por Gran Hermano, participando en distintos proyectos y actividades públicas. Su vida también había tomado un nuevo rumbo con la llegada de sus hijas, fruto de su relación con Celis.