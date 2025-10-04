“No soy yo”: ‘Camilota’ denunció que utilizan su nombre para pedir dinero por Thiago Medina

Camila Deniz, conocida como "Camilota" y hermana de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, denunció que personas ajenas están utilizando su identidad en redes sociales para solicitar dinero a su nombre.

La alerta surge mientras Thiago Medina permanece internado tras sufrir un accidente de tránsito en moto que comprometió su salud y lo mantiene en recuperación.

Según explicó Camilota, los estafadores crearon una cuenta falsa en Instagram y Facebook usando una fotografía de ella y de su sobrina, junto con un CBU que aparece registrado a su nombre, para dar apariencia de veracidad a la solicitud de dinero.

La intención de los delincuentes, según la denuncia, es que terceros realicen transferencias supuestamente para cubrir gastos de medicación o atención médica de Thiago, aunque ninguna de estas solicitudes proviene de la familia.

Para advertir sobre la situación, Camilota grabó dos videos dirigidos a sus seguidores. En ellos, aclaró de forma explícita que no está pidiendo dinero ni ha autorizado ninguna colecta: "Hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata y no soy yo. Vengo a aclarar acá que yo no estoy pidiendo nada", afirmó.

La joven también solicitó colaboración activa de sus seguidores para frenar la estafa. "Les voy a dejar acá abajo. Vayan a denunciarlo, ayúdenme porque se están tomando atribuciones y no es así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí", agregó.

Camilota enfatizó que los estafadores incluso están usando fotos de su sobrina, lo que agrava la situación al implicar vulneración de la imagen de menores de edad. "Vergüenza les tiene que dar, porque están tomando esta situación para sacar plata y no es así", concluyó.

Hasta el momento, no se informó si se inició alguna acción legal contra los responsables de estas cuentas falsas. Sin embargo, la exposición pública de Camilota busca frenar la circulación del fraude y proteger tanto la imagen de la familia como la confianza de terceros que podrían verse engañados.