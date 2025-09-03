“No seas cag...”: la azafata vinculada a Demichelis lanzó un fuerte descargo tras el escándalo

Tania González Ledesma, la azafata que sería la tercera en discordia tras la ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson, se mostró molesta por la repercusión que tuvo su nombre en redes sociales tras vincularse con el DT y la modelo.

En un video publicado por la azafata, caminando por la playa, explicó: “Me levanté así como un poco cansada de toda la tontera que están diciendo y cómo se enganchan en este tipo de cuestiones”.

Luego, apuntó al tratamiento mediático y social hacia las mujeres: “También me llama la atención cómo las mujeres terminan siendo más machistas que los hombres, donde siempre la culpable es la tercera discordia y nunca el hombre. Y yo pregunto: ‘¿y Martín dónde está?’”.

González cuestionó la falta de sororidad: “Chicas, si no nos cuidamos entre nosotras y no incentivamos esto del no callar y mantener las cosas en secreto… ¿qué nos queda? ¿Dónde está ese feminismo?”.

Evangelina Anderson rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de Martín Demichelis: "el proceso de divorcio..."

También señaló que muchas personas cuestionan a las mujeres involucradas en relaciones sentimentales, mientras los hombres permanecen ausentes: “Siempre ante estas situaciones salen a buscar a las mujeres involucradas. ¿Pero qué pasa con los hombres? ¿Nadie sale a buscar a los hombres? ¿Y por qué los hombres se esconden?”.

La azafata reclamó directamente a Demichelis que se pronuncie sobre lo sucedido: “Visto y considerando que todo el mundo sigue hablando de este tema sin saber, y uno de los involucrados brilla por su ausencia, yo me pregunto ‘¿dónde está Martín?’ No seas cag…, salí a hablar y contá que es lo que sucedió”.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

En relación a Evangelina Anderson, González aclaró: “No tengo nada en contra tuyo y entiendo cuando decís ‘nadie pensó en mis hijos’. Lo entiendo, porque el año pasado nadie pensó en mi familia cuando esto salió a la luz”.

En comunicación telefónica con Karina Mazzocco, Tania explicó que su enojo también se debe al silencio de Demichelis: “Él se comprometió a cuidarme si esto salía a la luz. Pero me encontré con que esto salió a la luz, mi nombre salió en todos lados de un día para el otro y él desapareció”.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Por último, la azafata buscó distender la conversación con un detalle de su rutina diaria: “Acá tanto darle al pico, tanto hablar y hablar me dio hambre. Así que voy a ir a desayunar. Y después seguimos con este tema”.