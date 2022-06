Un hombre se emborrachó y compró un caballo en una subasta, y ahora afirma que "no sé qué hacer, no tengo dónde ponerlo”.

Se trata de Diogo, un joven brasileño que estaba tomando algo en su casa con sus amigos cuando uno de los chicos sugirió sumarse a un grupo de Whatsapp de subastas.

Si bien solo buscaban divertirse con alguna travesura el alcohol hizo su efecto y comenzaron a pujar por un caballo que se vendía a muy bajo costo.

"Estaba participando en la subasta on line y recuerdo que una persona ofreció 100 reales por un caballo (...) Pensé que era demasiado barato y comencé a ofertar más", recordó quien ofertó "R$ 100, luego R$ 200, R$ 450 y luego R$ 520".

"Cuando se quiso dar cuenta, el equino ya era suyo. "Nadie hizo una oferta más alta y cuando me di cuenta ya me había comprado el caballo (...) Me desperté con mensajes que me hablaban del precio de la subasta. Estaba en estado de shock y mi madre me quería matar porque yo no recordaba lo que había pasado", explicó.

De hecho, recordó que antes del episodio le había comentado a su madre que quería un perro Golden Retriever, pero que "ella me dijo que no podía porque no había espacio en casa y ahora yo me había comprado un caballo".

"No sé cuidar un perro, ¿cómo puedo cuidar un caballo?”, bromeó quien concluyó dando a conocer que, para su fortuna, pudo vender el caballo antes de que abandonara el lugar donde se encontraba.