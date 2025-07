"No comprenden...": La Joaqui explotó y sorprendió a todos con sus razones para no hablar más de La Voz Argentina

La cantante argentina La Joaqui anunció que no volverá a comentar públicamente sobre La Voz Argentina, ciclo en el que participa su pareja, el cantante cordobés Luck Ra, como jurado.

Las declaraciones surgen en medio del éxito del programa de talentos que se emite por Telefe, donde el debut del corodobés como jurado no pasó inadvertido. Su estilo distendido, sus reacciones exageradas y los comentarios afectuosos con algunas participantes despertaron una fuerte presencia en redes sociales, donde salen los memes, clips y análisis sobre su participación.

El motivo, según explicó en redes sociales, es la ola de críticas que recibió por parte del público, que no comprendió el tono irónico de sus bromas y la acusó de ser “una tóxica desquiciada”.

“Ya no hay más memes de La Voz Argentina porque después no comprenden mi humor sarcástico y creen que soy una tóxica desquiciada. Y yo tóxica no soy”, escribió la artista en una historia de Instagram, acompañando el mensaje con una imagen de un gatito triste, en tono de broma, respondiendo a un usuario que pedía un meme nuevo.

En ese contexto, algunos de los comentarios de La Joaqui generaron polémica, ya que fueron interpretados por parte del público como manifestaciones de celos o actitudes posesivas hacia su pareja. Uno de los ejemplos más virales fue cuando la cantante escribió: “requisitos para estar en el equipo Luck Ra: ser mujer. La Voz Argentina, no te miro más”, en referencia a un gesto afectuoso del jurado con una participante.

En otro mensaje, también publicado en tono humorístico, expresó: “Y aún así me quedé. Si alguno necesita un abrazo; mi marido anda repartiendo”, haciendo referencia al mismo episodio. A eso se suma una frase que causó revuelo entre sus seguidores: “la de cuello ortopédico viendo como se va con la de bucaneras que canta como princesa. Así de celosa me siento”.

La Joaqui, conocida por su estilo directo, su fuerte presencia en redes y su influencia entre los jóvenes, aclaró que sus mensajes eran en clave de humor y que su intención nunca fue generar polémica. “Es sarcasmo. Pero ya aprendí que no todos lo entienden igual”, escribió.

En medio del crecimiento de ambos artistas dentro del mainstream musical y televisivo, la relación entre La Joaqui y Luck Ra se convirtió en un tema de interés para sus fanáticos y para los usuarios de plataformas como X (ex Twitter) y TikTok, donde se multiplican los posteos que analizan cada gesto, mirada o frase de la pareja.