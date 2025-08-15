"Muy difícil...": Marley reveló cuál fue el momento más triste de su viaje por China

Después de una larga pausa en televisión, Marley regresó a Telefe con una nueva temporada de Por el mundo, el clásico programa en el que recorre ciudades de distintos países junto a invitados especiales.

En esta ocasión, la propuesta incluyó un toque más íntimo: sus dos hijos, Mirko y Milenka, se sumaron a la experiencia, convirtiendo el viaje en una aventura familiar.

En el episodio más reciente, las cámaras siguieron a la familia por varios puntos emblemáticos de China. Los paseos incluyeron mercados tradicionales, templos milenarios, calles históricas y paisajes que permitieron a los niños entrar en contacto con costumbres y sabores únicos. La presencia de Marley junto a sus hijos generó gran expectativa entre los televidentes, que celebraron la idea de compartir en pantalla momentos genuinos y cotidianos.

La convivencia durante el viaje estuvo cargada de risas y anécdotas, pero también tuvo un momento que cambió el clima. En medio de las grabaciones, Mirko debió regresar a la Argentina para retomar la escuela y sus actividades habituales, como taekwon-do y cumpleaños con amigos. La situación obligó a una emotiva despedida, que quedó registrada en un video que Marley compartió con sus seguidores.

“Y un día @mirko_ok se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwon-do, los cumples y todo lo que es parte de su vida. Muy difícil separarse, pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo”, escribió el conductor en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes del abrazo que se dieron antes de separarse.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios expresaron su empatía, resaltando la relación afectuosa que Marley mantiene con su hijo y la importancia de priorizar su educación y entorno social, incluso en medio de compromisos laborales internacionales.

Mientras tanto, Por el mundo continúa grabando nuevos episodios junto a Milenka, quien seguirá acompañando a su padre hasta el final de la temporada. Marley adelantó que habrá destinos sorprendentes y aseguró que, una vez concluido el rodaje, viajará para reencontrarse con sus dos hijos en Argentina.