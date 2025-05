"Murió entre el orín y la mier...": el duro relato de Burlando al referirse a los últimos días de vida de Maradona

El juicio por el fallecimiento de Diego Armando Maradona continúa llevándose a cabo buscando responsables y, en defensa de la familia del “10”, Fernando Burlando volvió a referirse a la situación con fuertes declaraciones.

El letrado fue entrevistado en Pop Radio este viernes y abordó el tema también con fuertes advertencias: “en pos de cuidar la legalidad del juicio no me queda otra que denunciar a las personas que estaban filmando el juicio”. Y agregó: “si esto es cierto es un escándalo, no me lo puedo comer”.

“Los hijos de Diego y los familiares están haciendo un duelo, lamentablemente en el día de ayer Giannina estuvo en el juicio y no paró de llorar desde que llegó hasta que se fue”, contó en esa emisora. Además, también señaló que “Jana no la pasa bien, cuando va Verónica tampoco. Cuando va Dalma tampoco. Estos temas judiciales tienen que ver con los posibles alivios que despiertan cuando terminan”.

En búsqueda de saber quiénes fueron los responsables, Burlando respondió: “no tengo dudas que habrá gente presa y sentenciada por la muerte de Maradona. Los que veo como posibles responsables quiero que queden todos como responsables y con una condena. Condenas va a haber”.

“Condenas va a haber, se los garantizo. La familia de Diego fue engañada. Lo llevaron a una internación domiciliaria que nunca fue internación domiciliaria. Diego murió en la miseria, inundado de orín y de materia fecal. Con ese olor nos dejó Diego. Murió en la miseria, entre el orín y la mierda”, reiteró el abogado.

Por último, en defensa de los hijos del ‘10’, destacó: “ayer el ayudante terapéutico decía ‘Diego era otro cuando estaban sus hijos’ y en el último tiempo lo que más hicieron con Diego fue alejarlo de sus hijos”.