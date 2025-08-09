"Mirá lo que encontramos...": Wanda Nara sorprendió a 'Maxi' López con un hallazgo inesperado en una mudanza

Wanda Nara volvió a instalar el nombre de ‘Maxi’ López en la conversación pública con una publicación que generó repercusión en redes sociales.

Durante su último viaje a Milán, la empresaria y conductora mostró un baúl con objetos y camisetas que pertenecieron a su ex pareja, con quien estuvo casada entre 2008 y 2013 y tuvo tres hijos.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, Nara exhibió camisetas que López vistió durante su paso por distintos clubes, entre ellos Barcelona de España y Gremio de Brasil, así como prendas de otras instituciones en las que jugó a lo largo de su carrera profesional.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza... la emoción de los chicos es inexplicable. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió junto a las imágenes.

El contenido fue interpretado por varios usuarios como una indirecta al ex futbolista, aunque el tono del mensaje se mostró lejos de la confrontación que caracterizó gran parte de su relación posterior a la separación.

En la misma publicación, Nara agregó una frase que llamó la atención por su cordialidad. “Te esperan acá camisetas para tus bebés también”, señaló, en referencia a Elle y al hijo que López espera junto a su actual pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson.

El gesto sorprendió a parte de su audiencia, ya que ambos protagonizaron durante años un extenso conflicto mediático y judicial vinculado a la manutención de sus hijos. La disputa incluyó declaraciones públicas, intervenciones de abogados y varios episodios que alimentaron la cobertura en programas de espectáculos.

En los últimos años, sin embargo, las partes parecen haber alcanzado un vínculo más cordial, centrado en la crianza de sus hijos en común. La referencia a los nuevos integrantes de la familia de López fue leída como una señal de distensión, aunque también motivó comentarios irónicos y especulaciones en redes sociales sobre las verdaderas intenciones de la publicación.

En medio de una separación que parece lejos de encontrar tregua, Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica por una decisión que, aunque presentada como solidaria, muchos interpretan como una provocación directa hacia Wanda Nara.

Según reveló el periodista Pepe Ochoa en el programa Sálvese quien pueda (América TV), el futbolista del Galatasaray estaría dispuesto a ir a fondo con las pertenencias de la empresaria que quedaron en la vivienda que compartieron en Estambul.

Desde el entorno del futbolista evitaron realizar declaraciones públicas, pero en el programa de América TV remarcaron que la actriz Eugenia "la China" Suárez —ligada en su momento a uno de los escándalos más fuertes entre la pareja— no tendría relación con esta nueva decisión. “La China no tiene nada que ver con este arrebato de Mauro”, aclaró Ochoa, despejando cualquier tipo de especulación sobre una posible influencia externa.

La información indica que Icardi ya se habría contactado con al menos dos fundaciones en Turquía, a las que les habría ofrecido una importante cantidad de ropa y accesorios de Wanda Nara, incluyendo carteras, objetos personales y hasta pertenencias de los hijos que ella tuvo con el ex futbolista Maxi López.

“Dos organizaciones recibieron un mensaje directo de Mauro en el que planteaba donar parte de la ropa de Wanda y de sus hijos varones. Según sus propias palabras: ‘Acá ya no vive nadie y no van a volver, y hay muchas cosas, no sobra el espacio’”, relató Ochoa durante el ciclo televisivo. Incluso habría artículos que se encuentran en Argentina, como algunas de las carteras más costosas de Wanda, que también formarían parte del lote destinado a donación.