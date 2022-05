El viral más triste. A través de las redes sociales se hizo viral una historia de cumpleaños. Le ocurrió a una mujer oriunda de México que contó en su cuenta de Facebook el momento que vivió este pasado 10 de mayo y la profunda decepción que afrontó hasta por parte de sus amigos más cercanos en el festejo.

La chica, identificada como Doli Pocket, relató en la mencionada red social el mal rato que tuvo que pasar y la sorpresa que se llevó en medio de lo que debía ser una jornada muy especial. Durante mucho tiempo preparó ese día tan especial, pero nadie fue a saludarla.

Ella había decorado todo el salón con globos, guirnaldas, carteles y tortas. Su madre incluso había participado de la organización, muy entusiasmada.

Tras lo ocurrido, se desahogó a través de su perfil de Facebook sin tener en cuenta la repercusión que tendría, ya que este mensaje se viralizó y recibió decenas de comentarios donde le daban su apoyo para hacerla sentir mejor.

“Lo siento, pero ya ni siquiera tengo con quien desahogarme, hoy fue mi cumpleaños y literal lo estuve anunciando desde días y semanas atrás pero solo vino mi novio que me alegró el día. Invité a varios amigos cercanos según yo, pero absolutamente ninguno apareció”, publicó en su posteo.

La joven se vio sorprendida cuando notó que su posteo se había hecho viral, luego de que muchos usuarios que le escribieron para mandarle saludos y mensajes de apoyo. Más de 200 mensajes personas le escribieron y la ayudaron a revertir aquella noche triste.

“Amixes soy yo la chica de la publicación y lo digo desde ahora, no me incómoda en lo absoluto que se haya hecho viral, es lindo encontrar personas que pasaron por la misma situación y apoyarnos mutuamente. Disfrutó poder ayudar a los humanitos como yo. No lo hice para llamar la atención, solo quería desahogarme”, agradeció emocionado.

En cuanto a sus amigos, no apareció ninguno pero si la saludaron a través de las redes. “Lo hicieron únicamente cuando se enteraron que estaba en todos lados. Y yo la verdad que con ellos no quiero volver a tener una amistad. Ya no es lo mismo”, concluyó.