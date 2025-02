"Me preguntó si...": la mamá biológica de Morena Rial contó el último pedido que le hizo antes de ser detenida

Morena Rial sigue en la mira tras ser detenida por un presunto robo en Villa Adelina, y recientemente se dieron a conocer audios exclusivos de su madre biológica, Azucena Luna, donde expresa su profunda preocupación por el estado de su hija.

En el programa A la tarde, la mujer reveló qué le dijo en los últimos mensajes previo a que la policía la detuviera en una situación que generó mucha bronca puertas adentro en la familia Rial.

“Yo sé que muchos están hablando mal de mí, pero no tiene que hablar mal de mí si no me conocen. No tienen que decir cosas que no saben porque no tengo los medios para llegar a More y ayudarla. Si tuviera como hacerlo, lo haría porque es mi hija y me duele lo que le está pasando aunque no la haya criado yo”, relató Azucena con mucha tristeza.

La madre biológica de la niña adoptada denunció que su hija sufrió maltrato por parte de la madre adoptiva, quien le había prometido un futuro feliz y una gran familia. “Me dijo que la iba a cuidar, a hacer estudiar, que iba a ser una gran chica y que iba a crecer en una gran familia. Me hizo el verso y yo le creí que mi hija iba a ser feliz. Pero ahora veo todo lo que está pasando y me parte el alma”, manifestó.

“Ella se puso en contacto conmigo cuando vino a Tucumán a una cirugía. Y me preguntó si podía darle una mano y cuidar a Amadeo en el departamento donde ella estaba”, agregó Azucena recordando esa última charla con la delincuente.

Por último, dijo cuáles fueron las razones por la cual decidió retomar el vínculo: “yo solo la busqué a ella para que ella supiera de la existencia mía y de sus hermanos. Yo tengo entendido que ella siempre estuvo en contacto con mi hijo más chico, pero a mí no me manda mensajes”.