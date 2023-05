Este fin de semana se conoció la estatua del exdirector técnico de River, Marcelo Gallardo. El público en general y los internautas no dejaron pasar un detalle en la ingle de la obra.

A raíz de los memes que surgieron en las redes sociales, la autora de la obra, Mercedes Savall dio varias entrevistas. En una de ellas dijo que el detalle se efectuó de forma intencional.

"Me pidieron específicamente que esa parte la exagere, el comitente de la obra. Yo también me prendí en la moto porque me pareció que esta cosa butural del fútbol había que expresarla de alguna manera".

La artista contó que el trabajo de confección le llevó 4 años en total. "El 8 de diciembre del 2018 me llamó el doctor Carlos Trillo, que fue con quien había hecho la escultura de Labruna", dijo.

Estallaron los memes por la estatua del 'Muñeco' Gallardo

"Me gustó poder haberle dado un plus al hincha de River. Exagerar algunas partes es una licencia artística, aunque yo se que en el ámbito académico seguro me estarán matando, ya que es polémico que en lo que es la escultura monumental haber exagerado alguna parte", comentó.

Mercedes Savall comenzó a descubrir su pasión en los talleres de reconocidos escultores locales. Su talento pronto llamó la atención y fue invitada a participar en diversas exposiciones y eventos artísticos. Con una dedicación incansable, perfeccionó su técnica y desarrolló un estilo propio que le valió reconocimiento en el mundo de las artes visuales.