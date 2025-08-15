"Me pareció un...": Julieta Prandi destrozó a Nicolás Márquez tras la publicación que luego terminó borrando

Tras la condena a 19 años de prisión de su ex marido, Claudio Contardi, por abuso sexual, Julieta Prandi brindó una entrevista televisiva en la que se refirió a los pedidos de prisión domiciliaria realizados por la defensa de su ex esposo y a críticas públicas sobre su testimonio.

La actriz expresó su confianza en que la Justicia no aceptará solicitudes que consideró “ridículas” y destacó el esfuerzo personal que implicó llevar adelante el juicio. “Ahora plantean absurdos con tal de anular un juicio, el cual me costó sangre, sudor y lágrimas atravesar”, aseguró, mientras que horas después la Justicia desestimó la petición de Contardi.

Prandi también repasó su experiencia denunciando el abuso: “no es no, adentro y fuera del matrimonio. Estar casada no quiere decir que te vas a convertir en un objeto que pueda ser usado como un envase”, remarcó, y señaló que su objetivo es que el caso sirva de precedente para otras víctimas de violencia de género.

En este contexto, la actriz cuestionó al escritor Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, quien había desacreditado su denuncia a través de un posteo en X, luego borrado. “Lo poco que leí me espantó. Me pareció un misógino y violento. Si son ciertas las causas que figuran, es un ser repudiable y abusivo”, afirmó. Añadió: “meterse con cualquier víctima de violencia de género, desde la ignorancia total, la misoginia y el machismo, me provoca asco”.

Emanuel Ortega, pareja de Prandi, también reaccionó en redes sociales, y la actriz aclaró que su apoyo no se trata de lo romántico, sino de empatía y respeto hacia las víctimas. Finalmente, Prandi agradeció la repercusión del caso y reafirmó la importancia de visibilizar la violencia de género: “Ahora, mi sueño es que (Contardi) cumpla los 19 años en prisión, que sea testigo y habitante del infierno que fue lo que él me regaló casi 20 años”, concluyó.

Qué había dicho Nicolás Márquez en medio del juicio

"Julieta Prandi: no me agrada la farándula ni los escándalos de los "mediáticos", pero el tema caló tan alto que es imposible no enterarse. No conozco ni tengo referencias personales de la actriz en cuestión y mucho menos conozco quien ha sido el exmarido de ella, hoy judicialmente contra las cuerdas", comenzaba diciendo el polémico biógrafo presidencial.

Y agregaba, poniendo en duda su versión de los hechos: "pero sinceramente me cuesta creer que una mujer mediática, mayor de edad, que 25 años atrás hacía una sátira con Francella en torno a una relación de tinte pedofílica, con autonomía económica, notoriedad pública y vínculos sobrados, haya vivido "secuestrada" y abusada sexualmente durante años por su propio marido".

"Cualquier mujer con dos dedos de frente y cierto nivel cultural, al ser golpeada o abusada por su esposo se separa en el acto y hace la denuncia pertinente: ¿cómo hizo para vivir por años bajo "secuestro" sin escaparse? ¿Cómo se prueba qué fué "abusada" sino es por testimonios de sus amigos o de su actual pareja -un tal Emanuel Ortega que bien podría declarar por celos contra su pareja anterior-?", se preguntó Márquez.

Por último, afirmaba, previo a borrar el post: "sospecho mucho de las denuncias tardías de suyo improbables, solo sustentada en el apoyo del lobby de actores, de los amigos de la denunciante y de la actual pareja de la persona supuestamente dañada, de los cuales ni uno solo fue "testigo" presencial del "el secuestro" ni mucho menos del los abusos sexuales denunciados, y cuya única prueba es el testimonio de la persona que dice haber padecido tal cosa.

Conclusión: NO ME CIERRA NADA".