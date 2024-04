Una joven se acercó hasta una plaza, le dio de comer a unos gansos y la actitud de las aves la sorprendió. La mujer decidió hacer una buena acción y alimentar a unas aves que se encontraban en la plaza. Sin embargo, protagonizó una divertida situación que se volvió viral.

El hecho ocurrió en los Bosques de Palermo, Buenos Aires. Allí, la usuaria de TikTok (@melisazabalaa), compartió el video en redes sociales. “Todo iba bien hasta que...”, comenzó diciendo en el video.

Allí, se ve a la joven dándole migas a una gran cantidad de gansos. Sin embargo, luego decidió irse y protagonizó una curiosa situación. "Creo que me mandé una macana, me siguen todos los gansos", señaló, mientras era seguida por las aves.

Por su parte, la publicación generó más de 400.000 reproducciones y 40.000 me gusta. Mientras que los usuarios, reaccionaron al hecho. "Nos has salvado estamos agradecidos"; "Los Gansos están entre los pájaros más peligrosos junto con el Casuario"; "Es que son muy insistentes con la comida"; "Yo fui con mi hermano y me perseguían por un sánguche de milanesa"; "Y si le seguís tirando pan obvio que te van a seguir".