Este miércoles por la noche se conoció una nueva BZRP Music Session que el artista y productor argentino realizó con Shakira.

La tan esperada Sessión #53 llegó para picantear, aún más, la separación entre la cantante colombiana con su ex marido, Gerard Piqué. El matrimonio decidió separarse meses atrás luego de una supuesta infidelidad por parte del ex jugador del Barcelona.

En pocos minutos, la canción había superado el millón de reproducciones, tanto en Spotify como en Youtube.

Pero no todo es éxito con respecto a esta nueva producción. En las últimas horas, la artista venezolana Briella, conocida en redes sociales como BriellaMusic, acusó a Shakira y Bizarrap de haber plagiado una de sus creaciones para la elaboración del BZRP Music Session #53.

A través de su cuenta de Instagram, y minutos después del estreno del clip musical, la también compositora admitió haber recibido cientos de mensajes en los que usuarios de distintas plataformas advirtieron haber encontrados semejanzas entre ambas sencillos.

Acto seguido, procedió a compartir un video comparativo entre ambas canciones en Twitter. “¿Qué opinan ustedes?”, preguntó a sus seguidores.

“Estoy en shock. La melodía es igual a la de Solo Tú”, añadió por medio de una historia de Instagram. “Solo Tú” fue lanzada en julio y cosechó casi un millón de vistas. Una hora más tarde, Briella subió una segundo posteo en el que ahondó sobre lo sucedido.

“No sé que hacer. Estoy hasta temblando. El Bizarrap Session lleva 30 minutos y tengo el buzón colapsado tanto en Twitter como en Instagram con mensajes de lo parecida que es la Bizarrap Session a mi canción Solo Tú. El coro está en la misma tonalidad”, señaló para empezar.

“Es demasiado parecida”, opinó y se justificó una vez más: “No son cosas mías solamente. Me escribió un gentío. Y no sé que hacer”. “Yo la amo a Shakira y es hasta un honor que me plagie. Pero no. Es muy parecida. No se qué hacer realmente”, remarcó una vez más.