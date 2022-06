Una insólita historia que tuvo como protagonista a un joven español se volvió viral en Twitter, luego de que el hombre contara cómo se fugó de un hospital y terminó conociendo a Duki.

“Hilo de cómo me fugué del hospital y acabé conociendo a Duki”, escribió el adolescente, fanático del trapero argentino, en un hilo de tuits.

"Os pongo en situación. Viernes. 4 de la tarde. Son do camiño. Después de meses esperando este momento por fin iba a ver al Duko (pobre iluso). Dos botellas de vino de cartón y bastantes chupitos. El segurata no me deja entrar y cae la primera de golpe", comenzó su relato.

Posteriormente realizó un repaso cronológico por su noche, hasta que producto del alcohol sus amigos lo llevaron a una ambulancia que lo trasladó al hospital.

"Después de duras negociaciones con la enfermera decido que la mejor opción es darme a la fuga. Mi salud es importante, pero Duki más. Con el camisón del hospital todavía puesto y la sábana de bufanda aprovecho un descuido de la enfermera y corro si no hubiera un mañana", sumó respecto al momento previo a volver al festival.

"Estaba feliz por fuera pero roto por dentro, había vuelto pero me había perdido al Duko (...) Recapacitando y ya sin estar ni borracho ni sedado decido ir al hospital a pedir disculpas por haberme escapado. No sabía lo que el destino me deparaba, algo muy gordo estaba a punto de pasarme..", agregó.

Hasta que llegó el momento. "Camino al hospital mi amigo Mario se para, tira las bolsas al suelo y grita "¡Y UNA POLLA!". Giro la cabeza y los dos nos quedamos bloqueados. Ahí estaba. Duki se apareció delante de nosotros como si de un milagro se tratase", contó el joven.

Y concluyó: "Solo Diego se atrevió a moverse y se acercó tan campechano a pedirle una foto y el se levantó tan amable de la terraza en la que estaba tomando algo. Estaba más nervioso que una vaca en un matadero".