Graciela Alfano y Fer Palacios volvieron a mostrarse muy cerca, pero esta vez no fue adentro de un auto ni mucho menos, sino en un video en el que ambos se muestran con muy buena onda.

La modelo y actriz lo “invitó” a pasar juntos el día de San Valentín el próximo viernes 14 de febrero y el deejay no solo accedió, sino que también dejó que la figura del espectáculo se encargue de producir su imagen.

En un video que se viralizó recientemente, Alfano tomó las riendas y vistió al productor y sonidista con una propuesta picante: “Fer es mi cita para este San Valentín. Lo voy a vestir yo porque hasta ahora lo vistieron horrible. Lo visto y después lo desvisto…”, exclamó.

‘Ferpa’ no se quedó atrás y retrucó: “me estás matando, Grace. ¿Cómo que no te gustó ninguno?”, le preguntó. A lo que ella, sentenció: “Ninguno, Ferpa, te vistieron como a un virgo”, lanzó.

Pescaron a Graciela Alfano y a un famoso DJ en una situación íntima: ¿nace el amor?

Posteriormente, la actriz tomó algunas prendas y fue paso por paso pasándole la ropa para finalmente quedar muy elegante. “Ahora sí vas a ver la vida color de rosa, bombón”, sentenció Alfano, procediendo a publicitar ambas redes sociales.