¿Lo esquivó? Daniela Celis se refirió a la propuesta de casamiento de Thiago Medina tras recibir el alta

Thiago Medina, ex concursante de Gran Hermano, recibió este jueves al mediodía el alta médica tras permanecer 28 días internado a raíz de un accidente de moto.

El joven salió del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno acompañado por su familia y por Daniela Celis, madre de sus hijas.

Durante la salida, la prensa lo abordó para conocer detalles sobre su recuperación y el estado de salud del joven. La expectativa sobre su reencuentro con sus hijas y la evolución de su rehabilitación generó gran interés mediático.

Daniela Celis destacó la emoción de ver a Thiago recuperado y la importancia del apoyo familiar en este proceso. Confirmó además que Medina permanecerá en su hogar para continuar con la rehabilitación y recibir cuidado diario junto a sus hijas.

Daniela Celis habló de una posible reconciliación con Thiago Medina tras su accidente

Consultada sobre los rumores de una supuesta propuesta de matrimonio de Thiago durante su internación, Celis respondió con cautela y humor: “No lo sé”, dijo entre risas. Luego agregó: “Vamos a ver chicos, vamos a ver si nos volvemos a enamorar”, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación futura.

La ex Gran Hermano se mostró emocionada por la nueva etapa que inicia junto a Thiago y sus hijas. “Estoy muy contenta, estoy feliz. Esperé mucho todo este tiempo, pensé a veces que no iba a llegar, pero llegó. Tengo mucha emoción y estoy esperando el reencuentro con sus hijas”, señaló, destacando la importancia de la familia en la recuperación del joven.

La cruda reflexión de Thiago Medina al dejar el hospital: "No la uso más"

Celis también agradeció a los profesionales que intervinieron en el complejo proceso de recuperación de Thiago y a quienes brindaron apoyo durante la internación. “Agradecida con el alma, porque esto fue gracias a los profesionales, gracias a la gente, gracias a ustedes también por visualizar todo esto y por el respeto que le dieron. Estoy muy feliz del trabajo en equipo que hicimos junto al cielo”, expresó.

El regreso de Thiago marca el inicio de una nueva etapa tanto para él como para su familia. La atención médica continuará en su hogar, mientras Daniela y sus hijas buscan garantizar su recuperación física y emocional.